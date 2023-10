A mezőnyben jól játszott a Karcag az első félidőben is, helyzeteket dolgoztak ki játékosai, de a befejezések nem sikerültek. Kónya Csaba korai kiválása nem tett jót a csapatnak, és mivel Kis Balázs nem tudta vállalni a mérkőzést, gyakorlatilag középső védő nélkül maradt a gárda a hátralevő több mint nyolcvan percben. Egyéni hibák miatt pedig két gólos hátrányba kerültek a szünetre, amikor is úgy tűnt, sikerült rendezni a sorokat. Szépített a nagykunsági együttes, minden jel arra mutatott, akár fordíthatnak is Varga Attila fiai. Kimaradtak azonban a lehetőségek, és ahogy ilyenkor lenni szokott, az ellenfél még növelte is előnyét a hosszabbításban szerzett szabadrúgás góllal.

Varga Attila: Amióta együtt dolgozom a csapattal, ilyen sokat mėg nem passzoltunk. Jól játszott a csapat, de nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egyszerre két középső védőt is pótolni tudjunk. Egyéni hibák miatt veszítettük el a mérkőzést.

Újpest FC II. - Karcagi SE 3-1 (2-0)

Budapest, 100 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Topálszki, Balogh B.)

Gólszerzők: Radosevic (36.), Varga Gy. (43.), Jürgens (93.), ill. Győri B. (63.)

Karcag: Fedinisinec - GYŐRI Á., Kónya (Aranyos 7.), CSIKI (Antics 79.), Pataki - Nikic, Karmacsi - Győri B., Maruscsak (Constantinescu 70.), Gránicz - Hujbert. Edző: Varga Attila.