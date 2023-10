Akik jártak már világversenyen tudják, hogy mindig a rajt a legnehezebb. Így volt ezzel nemzeti csapatunk is a vb-n, amelynek kapuját Tajti Bence védte a portugálok ellen. Mint várható volt, óriási csatát vívtak a felek, a mieink fölényben játszottak, de helyzeteiket nem tudták gólra váltani. A 46. percben aztán megtört jég a közel harminc fokos melegben, amikor Barabás Miklós 10 méteres lövése a portugál kapu jobb alsó sarkába vágódott. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott ellenfelünk, ám védelmünk Tajtival az élen többször is hősiesen mentett, így a mieink győzelemmel nyitottak a vb-n.

– Örülünk a győztes rajtnak– mondta az M4 Sportnak Tajti Bence. – Vizes, csúszós volt a pálya, aminek nagyon nem örültünk. Sokkal fizikálisabb volt a meccs, mint vártuk, de most a győzelem volt a legfontosabb számunkra. Láttuk további vetélytársaikat, a líbiaikat és a szerbek egymás ellen játszani. Az előbbiek ügyesek, a szerbek viszont fizikálisa erősek.

Nagy Lajos szövetségi kapitány ekképp nyilatkozott az origo.hu-nak: – Tudunk ennél jobban is játszani, de morálisan is egységesek voltunk és küzdöttünk, és ez eredményezte a győztes gólt. A szünetben mondtam a srácoknak, hogy nem csak magasan kéne lőni ennek a kapusnak, aki valóban szinte hibátlanul védett. Úgyhogy örülök, hogy megfogadták a tanácsomat, hiszen Miki gólja is egy lapos lövésből született. Szombaton regeneráció és úszás szerepel a programban, majd más mozgás is lesz, hogy kiizzadják a fiúk ezt a mérkőzést. Aztán vasárnap reggel már készen kell állnunk, hiszen láttuk játszani a líbiaiakat, és bizony fel kell kötnünk ellenük a gatyánkat – hangsúlyozta a szakember.

Magyarország–Portugália 1–0 (0–0)

Gólszerző: Barabás (46. perc)

A csoport másik meccsén: Szerbia–Líbia 5–4

A magyarok további vb-csoportmérkőzései:

Vasárnap: Magyarország–Líbia, 7.15

Kedd: Magyarország–Szerbia, 19.15