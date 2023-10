Salgótarjáni KSE–Jászberényi KSE 67–90 (14–13, 16–22, 22–30, 15–25)

Salgótarján, 200 néző. Vezette: Balogh Gy., Polonkai B., Nagy Zs.

SKSE: KARANFILOVSZKI 10/6, Vas-Teplán 7/6, Cserényi 8, Hargitai 4/3, Lajsz 8/3. Csere: VÁITS 13/3, Kalassai 9/3, Ormai 4, Monie M. 4, Monie J. Balázs M. Edző: Dániel Péter.

Jászberény: SANTIAGO 13/6, Dunai 8, BOKA-MAGÓ 9/9, Meleg 7, Rátvay 6. Csere: KUCSORA 25/9, Oroszi 6/6, MESTER 9/3, Dékány, Horváth N. 5, Pilinszki, Kocza 2. Edző: Puskás Artúr.

A tarjániak a Nyíregyháza idegenbeli legyőzésével a harmadik fordulóban szerezték meg első győzelmüket, míg a JKSE két győzelemmel és egy vereséggel várta az újabb megméretést.

A mintegy 15 percig fej-fej mellett haladtak a felek. Aztán robbantottak a berényiek Oroszi Bence és Kucsora Csaba pontjaival és jó védekezéssel ötpontos előnyt szereztek. A fordulást követően gyorsabban és pontosabban játszott a JKSE, Jordan Santiago jól irányította társait, akik tovább növelték előnyüket, a harmadik negyed végén már 52–65-ös állást jelzett az eredményjelző. A záró játékrészben két triplával nyitottak a vendégek, akik ezzel le is rendezték a mérkőzés sorsát, harmadik győzelmüket könyvelték el a jászberényiek.

Az első húsz percben, azt gondolom, ült az, amit szerettünk volna játszani, a második félidő elején azonban bekaptunk néhány üres hárompontost és ezt a szituációt nem tudtuk megfelelően lereagálni

– mondta Dániel Péter a Salgótarján edzője.

A JKSE edzője, Puskás Artúr pedig azt nyilatkozta: – Elismerés jár a srácoknak a győzelemért, azt gondolom nem volt ez annyira egyszerű meccs, mint az eredmény mutatja. A hazaiak tudták mit akarnak, egész egyszerűen gyengébb dobóformát fogtak ki, mint szoktak. Nekünk viszont a második félidőben sikerült elkapnunk a fonalat, jó ritmusú dobásaink voltak, akkor nyílt ki az olló, abban az időszakban tudtunk egy kis mentális fölényt kialakítani. Megyünk tovább az úton, hiszen ellenfelünkhöz hasonlóan mi is egy alakulóban lévő csapat vagyunk.

Ceglédi KE–BKG PRIMA Akadémia 68–76 (15–24, 22–19, 7–19, 24–14)

Cegléd 300 néző. Vezette: Jurák K., Borgula Gy., Utasi A.

CKE: Herendic 4, Horváth Á. 9/3, Dragasevics 10/6, CSABA GY. 17, Csorvási 10. Csere: Velkey 5/3, Horváth M., Orgona 2, Gordán, Olasz Á. 11. Edző: Siska János.

BKG: NAGY BENEDEK 3/3, NAGY BOTOND 29/15, Büki 8/6, Nshimba 8, NEWMAN 14/3. Csere: Szabó M. 2, Kanyó, Béres, Csomós 6, Szeleczki, Bartos 6. Edző: Nagy Ágoston.

A negyedik fordulójában a két győzelemmel és egy vereséggel álló szigetszentmiklósiakat fogadták a ceglédiek, akik a háromból csak egy meccset nyertek

Öt perc játék után 4–4 volt az állás, a vendégek egy 10–0-s rohammal hamar magukhoz ragadta a kezdeményezést, és ezzel együtt az előnyt is. A folytatásban a vendége dobógépe, Nagy Botond szórta a pontokat is, és a félidő további részében is kontrolálták a játékot a gyengén teljesítő ceglédiekkel szemben. A fordulást követően Csaba Györgytalálatival 43–37-re feljött a CKE, a Duna-

partiak azonban ismét rátettek egy lapáttal, ráadásul távoli dobásaik is rendre célba értek, és meglógtak 18 ponttal, 44–62. Nem adta fel a hazai gárda, de nem maradt esélyük a győzelemre.

Az első félidőben nagyon gyenge energiákkal játszottunk, minden szabad és lepattanó labda az ellenfélé lett. Nem tudtunk mindenben feljavulni, de szerencsére így is megszereztük a győzelmet

– fogalmazott Nagy Ágoston, a vendégek edzője.

Mint várható volt Siska János, a CKE edzője kritikusan nyilatkozott: – Azt gondolom, hogy ezt a játékot vezér és irányító nélkül nem lehet játszani. Ilyen dobószázalékkal egyik csapatot sem fogjuk tudni megverni. Ezeken változtatnunk kell!

További eredmények:

Vasas Akadémia–Phoenix-MT Fót 97–81, Újbuda MAFC–Budafok 94–70, Óbudai Kaszások–TF-BP 95–91 MEAFC-Miskolc–DEAC 90–79, Pécsi VSK–Nyíregyháza 107–93