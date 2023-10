NB III. Észak-Keleti csoport, 11. forduló

Vasárnap 11 óra

DVTK II.– Facultas Tiszafüredi VSE

A DVTK II. idei szereplése hektikus, ám több kudarc, mint siker érte őket az eddig eltelt tíz forduló alatt. A Tiszafüred eddigi teljesítményét is hasonló jelzőkkel lehet illetni. Legutóbb a sereghajtó Gyöngyös ellen ugyan sima győzelmet aratott Dorcsák Zoltán csapata, az edző véleménye szerint azonban idei leggyengébb játékukkal érték el ezt. A három pont begyűjtésén túl azért találtak más pozitívumot is a Tisza-tó partján, helyzetkihasználásuk ugyanis kiváló volt, ami egyáltalán nem volt eddig jellemző rájuk. Kalmár és Engel külön edzenek továbbra is, rájuk még nem számíthat csapatuk.