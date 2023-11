Nincs már nyeretlen csapat az OB I. mezőnyében, ugyanis a legutóbbi körben a PVSK legyőzte az UVSE-t. Ellenben egy hibátlan együttest találunk az élvonalban, méghozzá a Ferencvárost, amelyik eddigi tíz összecsapását egyaránt magabiztosan hozta. Nemcsak a honi mezőnyben hibátlanok a zöld-fehérek, hanem a Bajnokok Ligájában sem veszítettek még pontot. A Magyar Kupa idei döntőjében pedig magabiztosan, öt góllal verték a Vasast.

Tegyük hozzá, hogy az állományuk messze a legerősebb a honi mezőnyben, és nem túlzás állítani, hogy világszinten is. Az egykoron Szolnokon megforduló Varga Dénes és Nagy Ádám mellett tagja a csapatnak a ceglédi származású Jansik Szilárd is, aki majd a dózsás bátyjával, Dáviddal is összetalálkozik majd a vízben. Mellettük erősíti még a gárdát Fekete Gergő, Molnár Erik, Vigvári Vince, Pohl Zoltán, és Vogel Soma kapus is, akik egyaránt válogatottunk erősségei. És akkor még nem beszéltünk az öt külföldi vízipólósukról, közülük Dusan Mandics (szerb), Danyiil Merkulov (orosz) és Kanakisz Argiropulosz (görög) előtte BL-győztes csapatban is szerepelt pályafutása során, sőt Mandics kétszeres olimpiai bajnok. Mellettük két olasz játékos Di Somma Edoardo és Luca Damonte is tagja a keretnek. Azt tudni kell, hogy közülük csak hárman szerepelhetnek OB I.-es mérkőzéseken. A vezetőedző az a Nyéki Balázs, aki 2011-13 között Szolnokon játszott. Sőt a kapusedző, Gárdonyi András is több évet lehúzott a szolnokiak soraiban.

A Dózsa csapatára sem lehet panasz, a papírforma sikerek mellett hazai pályán legyőzte a Honvédot, majd legutóbb az elmúlt évadban ezüstérmes OSC skalpját is megszerezte a fővárosban, és harcban áll a legjobb négy közé jutásért folyó csatában.

A legutóbbi fordulóban kivédte az OSC-sek szemét Bányai Márk, a Dózsa hálóőre. A kapust meghívták a válogatottba, az edzés után pedig azt mondta az NSO-nak, hogy nem a véletlenek műve, hogy jól szerepelnek. Sokat és intenzíven dolgoznak az edzéseken, folyamatosan csiszolgatják a védekezésüket. A BVSC és a Vasas elleni vereség után a Honvéd-meccsen eksztázisban játszottak, rengeteget blokkoltak, és mindössze hat gólt kaptak, ami bármelyik rivális ellen jó teljesítménynek számít. Az OSC-vel szembeni sikerüket ugyancsak nagy fegyverténynek tartják. Hozzá tette, hogy edzőjük, Hangay Zoltán is szokta mondani, még hosszú a bajnokság, alázatosnak kell maradniuk.

– Tartom, amit mondtam a csapatnak – nyilatkozta Hangay edző lapunknak. – A szép sikerek után is alázatosnak kell maradnunk. Mint tudjuk, a Ferencváros más szintet képvisel, hiszen soraikból egy világválogatottat is ki lehetne állítani. Szerencsére csapatunkból mindenki a fedélzeten, egy jó meccset akarunk velük játszani. A tisztes eredménynél mindképp többet szeretnénk elérni a mérkőzésen. Hívjuk, várjuk szurkolóinkat, hiszen pólós csemegére lesz kilátás a Tiszaligetben.

A 11. forduló mérkőzései:

Szombat: UVSE–KSI, Miskolci VLC–Kaposvári VK, 11.30, Vasas–Honvéd (tv: M4 Sport), 15.30, Szegedi VE–PVSK, 17.00. Eger–Szentes, Szolnoki Dózsa Praktiker–FTC Telekom Waterpolo, 18.00. Az OSC–BVSC meccset 11.29-én rendezik.