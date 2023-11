NB III. Dél-Keleti csoport, 15. forduló

Vasárnap 13.00

Szolnoki MÁV FC–Füzesgyarmati SK

Talán mondhatjuk, hogy a Szolnok csapata felszálló ágban van, ám sajnálhatja, hogy Békéscsabán előnyből sem sikerült a pontszerzés, ugyanígy a Kecskemét II. ellen hazai pályán elhullajtott pontokat is. Az együttes a sűrű középmezőny tagja, innen a hatodik hely és a kiesőzóna egyaránt karnyújtásnyira van. Arra, hogy innen merre tovább, a soron következő három forduló akár választ is adhat. Csáki Kálmán kapus még nem épült fel, ezért továbbra is a veterán Ulvicki Attila áll a kapuban. Kardos Norbert sérülés, Kópis Róbert pedig eltiltás miatt nem lesz bevethető, emiatt valószínű, hogy Tisza Kálmán kerül majd a védelem tengelyébe.

Ellenfelük rapszodikus teljesítményt nyújt – zsinórban hat vereség is szerepel a nevük mellett – és a tabella tizenharmadik helyét foglalja el.