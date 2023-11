Óvatosan kezdtek a felek, így az első negyed nem is hozott gólparádét: Jansik Dávid találatával azonban 1–0-ra vezetett a Dózsa. A folytatásban már többször megrezdültek a hálók. Sokszor jött a hazai blokk, és emellett Bányai Márk is remekül védett, elöl pedig hatékony volt a Szolnok, így el is húzott 7–3-ra. Még a negyed végén szépített Dusan Mandics, de így is háromgólos előnyről várhatták a Tisza-partiak a mérkőzés második felét.

A fordulás után beragadt a Dózsa, Pásztor Mátyás ötméterest is hibázott, és öt perc alatt egyenlített a Fradi. Ám a hazaiak nem estek össze, Szeghalmi Zsombor és Schmölcz Norman góljaival elléptek 9–7-re. Az utolsó negyedre elfáradt a Szolnok, és úgy tűnt, bedarálja ellenfelét a Ferencváros, amely 10–9-re fordított. Azonban előbb Kovács Gergő, majd Dusan gólja után Vismeg Zsombor egyenlített.

A legvégén már mindenki azt hitte, hogy döntetlennel zárul a mérkőzés, azonban jött a feketeleves. Luca Damonte lövését megfogta Bányai, és a Dózsának még maradt egy támadásnyi ideje, ám a fővárosi zöld-fehérek egészpályás letámadása miatt inkább tartotta a labdát a hazaiak kapusa – ki is úszott vele oldalra. Végül Vismeghez került a labda, aki azonban nem lőtte el távolról, a támadóidő pedig lejárt, és maradt még 0,8 másodperc a mérkőzésből. A vendégek mestere, Nyéki Balázs már épp időt kért volna, ám Jansik Szilárd gyorsabban reagált, és kihasználva a hazai játékosok figyelmetlenségét – akik talán már azt hitték, vége a meccsnek – és azt, hogy üres volt a kapu, az utolsó pillanatban belőtte a győztes gólt.

Tehát a Fradi 12–11-re nyert, de csak egy hajszálon múlt, hogy a Dózsa tönkretegye az FTC hibátlan bajnoki mérlegét.