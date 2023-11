TF-BP–Ceglédi KE 91–87 (27–24, 24–28, 20–18, 20–17)

Ludovika Aréna, vezette: Kapusi, Jankovics, dr. Popgyákunik (Herczeg Á.)

CKE: HERENDICS 10, DRAGASEVICS 26/15, Horváth Á., Csaba Gy. 5, CSORVÁSI 17. Csere: Horváth M. 13/9, Velkey 2, Kertész 9, Berkics 5, Orgona, Fodor M., Zsók. Edző: Sértő Ádám.

Végig szoros, küzdelmes, fej-fej melletti csatát vívott egymással a TF és a Cegléd csapata. A ceglédieknél több húzóember is adós maradt a jó játékkal, ám még így is nyerhettek volna, ám a mérkőzés utolsó percében csak a vendéglátók találtak a gyűrűbe, akik így nem csak nyertek, de meg is előzték a Cegléded a tabellán.

– Gratulálok a TF-nek a győzelemhez. Jobbak voltak ma. Mi nem játszottunk jól, ennek ellenére a kezünkben volt a mérkőzés. A végén fegyelmezetlenek voltunk, rossz döntést hoztunk, ezt az ellenfél kihasználta, és megnyerte a mérkőzést – mondta a mérkőzés után Sértő Ádám, a ceglédiek szakvezetője.