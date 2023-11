– Ön is osztja azt a mondást: „mindenütt jó, de a legjobb otthon”?

– A csapattal együtt jól éreztem magam tizenegy napon át az arab országban, de jó most már itthon lenni – mondta lapunknak Tajti Bence. – Más közeg, más kultúra, amit nyilván meg lehet szokni. Nekünk olyan sok időnk nem volt, hiszen nyolc napból egy kivételével meccseket játszottunk. Ráadásul óriási volt a hőség, amihez magas páratartalom is társult. Nem könnyű ehhez alkalmazkodni a magunkfajta európai embereknek. Így aztán nem csoda, hogy ők éjszaka élik az életüket. Nappal alig látni az utcán embereket. Négycsillagos motelben kaptunk szállást, egy szobában hárman laktunk, ami kicsi volt. Az étkezés rendben volt, igaz, a disznóhús hiányzott a választékból, mert azt nem eszik az arabok. Ami még fura volt, egyik kedvenc gyümölcsöm, a banán, de ami ott termett, az fura ízű, sokunk számára ehetetlen volt. Amúgy edzőpálya, medence, jeges kád, sok minden a rendelkezésünkre állt a szállásunk közvetlen környezetében.

– Kirándulásra futotta az idejükből?

– Az ország fővárosába, Dubajba kirándultunk. Csodálatos város! Ahol mi laktunk, illetve ahol a meccseket játszottuk, Rasal Khaimah is gyönyörű, mivel lagúnák övezik, az Emírségek Velencéjének is hívják. Épp ezért a dúsgazdag arab emberek is ide járnak szórakozni, kikapcsolódni. A város egyébként dinamikusan fejlődik, szinte minden sarkon építkeznek.

– Az Emírségekben hogyan fogadták a mini-, vagyis a kispályás focit?

– Nagyon sok meccs volt, inkább az egyenes kieséses rendszerben, és természetesen az éremcsatákon voltak sokan a lelátókon. Tetszett nekik a játék, a hangulatot inkább a vendégszurkolók csinálták, igaz, ők nem voltak sokan. Műfüves pályán játszottunk, egy mérkőzés kivételével nem volt gond. A játékterek vízelvezetéséről ugyanis elfelejtkeztek az építők, és balszerencsénkre a portugálok elleni nyitómeccset megelőző napon trópusi eső zúdult a városra, persze a létesítményekre is. Vizes, csúszós volt a pálya, nem volt könnyű játszani rajta. Szerencsére sikerült győzelemmel rajtolnunk, ami nagy lökést adott számunkra.

– Mint tudjuk, hét összecsapásukból hatot megnyertek, az utolsó győzelmük pedig a bronzérmet jelentette. Hogyan élte meg mindezt?

– Kemény volt mindegyik mérkőzésünk, jól felkészült együttesekkel kerültünk szembe. Azt gondolom, hogy nem okoztunk csalódást, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hiszen az M4 Sport közvetítette a meccseinket. Igazi csapatmunka diadala volt ez a siker.

– Sokan hiányoltak egy jó brazil, argentin, vagy francia és német csapatot a mezőnyből.

– Pedig a világ egyik legnépszerűbb játékáról van szó! Mindegyik országban hatalmas tömegek űzik, hazánkban szinte mindegyik településnek van saját bajnoksága. Országos szinten az idén nálunk is megindultak a bajnoki küzdelmek. Ám a románoknál, a cseheknél és a szlovákoknál is évek óta folynak a nemzeti bajnokságok. Visszatérve a kérdésére, négy éve Mexikó nyert a brazilok előtt, tehát náluk is népszerű a minifoci. Most azonban nem olyan szintű csapattal érkeztek a vb-re.

– Milyen elismerést kaptak a harmadik helyért?

– Kupát, érmet, napidíjat, ismertséget és sok-sok gratulációt kaptunk ismerősöktől és ismeretlenektől, amit társaink nevében is nagyon köszönünk. Óriási dolog volt hazánkat képviselni a világbajnokságon. Mivel elfogyott az éves szabadságom, a hétfőn hajnali hazaérkezés után reggel már felvettem a munkát a jászapáti népkonyhán, ahol gépkocsivezetőként dolgozom. Csütörtö­kön pedig már edzésre jelentkeztem az NB III.-as tiszafüredi klubnál, ahol ugyancsak számítanak rám.