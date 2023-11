Öt győztes és egy vesztes meccs után az Eb címvédő azeri válogatott várt a mieinkre a világbajnoki bronzéremért folyó csatában. Remekül kezdett csapatunk és a 3. percben már meg is szerezte a vezetést, az egykoron több Szolnok megyei nagypályás csapatban is megforduló, Ladányi Dávid szabadrúgásból a jobb oldalról, mintegy 10 méterről óriási gólt ragasztott az azeri kapu bal oldalába, 1–0. Megfogta a korai magyar gól az ellenfelet, mert nem lelte a fonalat, csapatunk pedig jól védekezett, és Tajti kapus is rendre a helyén volt. Sőt a 12. percben Kövesdi Zsombor labdát szerzett, aki a félpályáról a kinn álló kapus mellett a hálóba lőtt, 2–0.

A térfélcsere Ladányi megsérült hordágyon kellett levinni a játékost, aki később már nem térhetett vissza. Hat perccel a vége előtt szépített az azeri csapat, Alizada révén, 2–1. A magyar együttes azonban a végjátékban Kozó Viktor lesipuskás találatával megszerezte a harmadik gólját, amely egyben a győzelmet és világbajnoki bronzérmet is jelentett a mieink számára.

Nem csoda, hogy a lefújás után örömtáncot járt a magyar tábor, hiszen világversenyen először nyertek érmet.

Magyarország–Azerbajdzsán 3–1 (2–0)

Gólszerzők: Ladányi (3.), Kövesdi (12.), Kozó (47.) ill. Alizada (44.)

A vb bronzérmes magyar válogatott kerete:

Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre, Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor, Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence. Szövetségi kapitány: Nagy Lajos.