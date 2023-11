Nem sikerült valami fényesen a jászkunsági kötődésű asztaliteniszezőknek a szlovéniai Otocecben csütörtökön kezdődött WTT-Feeder verseny első fordulója. A szolnoki Szudi Ádám, valamint a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándor is ott volt a torna főtábláján, egyéniben és egymás oldalán párosban is, valamint Ecseki vegyes párosban is. Tovább azonban csak Szudi jutott egyesben, miután óriási csatában, 3:2-re (–7, 9–, –8, 8–, –5) legyőzte a kínai Niu Kuan-kajt. Ecseki már nem járt sikerrel a finnországi Oláh Benedekkel szemben, akitől 3:1-re kapott ki.

A két magyar versenyző nem jutott tovább férfi párosban sem. Bár azt sejteni lehetett, hogy nehéz dolguk lesz, mivel rögtön az elején kínai párost kaptak. A Hszü Haj-tung, Szun Ven duó végül 3:0-val, igaz, szoros szettekben (–12, –10, –9), de kiejtette Szudiékat a kezdőkörben.

Vegyes párosban Ecseki szokásos párjával, Madarász Dórával áll asztalhoz, ám a lengyel Zuzanna Wielgos, Milosz Redzimski páros 3:1-gyel (6, 9, –4, 8) megállította őket.