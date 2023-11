Szajol–Cserkeszőlő 1–0 (1–0)

Szolnok, 30 néző. Vezette: Bán János (Kiss A., Kormos B.)

Szajol: Haris – VINCZE P., KISS ZS., Németh T., Csernus (Pelles, 55.), KACSKÓ (Csajbók, 86.), Fülöp Á., BENEDEK N., Sárkány (Kávási, 66.), Harcsa, DONKÓ. Edző: Balogh Pál.

Cserkeszőlő: BENCZE – Ferge (KUPECZ, 51.), Panyik, Hervay (Papp G., 51.), FARKAS M., GÁL I., BENKE P., Szentesi, Varga A., Pereczes (Bikki, 77.), Kardos (Medgyessy, 80.). Edző: Papp Zsolt.

Gólszerző: Kacskó (39.).

Technikai problémák miatt húsz perccel később kezdődött a Szajol–Cserkeszőlő találkozó. A mérkőzés a 12. fordulóból lett elhalasztva mivel az esőzések miatt játékra alkalmatlanná vált a szajoli pálya.

A hétközi időpont miatt a csapatok a tiszaligeti műfüves pályán találkoztak, és habár ezúttal nem esett az eső – bár az időjárási körülmények ezúttal sem voltak ideálisak a dermesztő hideg miatt –, a helyzetek így is záporoztak a Cserkeszőlő kapuja előtt. A sort Donkó Krisztián nyitotta meg, akinek lövése nem sokkal szállt mellé a második percben.

A folytatásban is dominált a Szajol, Bencze Attila azonban tett arról, hogy ne kerüljön hátrányba együttese, előbb Sárkány Attila lövését védte, majd Benedek Nándor helyzeténél is bravúrt mutatott be.

A 39. percben azonban már a vendégek kapusa is tehetetlen volt, Kacskó János ugyanis megszerezte a vezetést a hazaiaknak, 1–0.

Az első felvonásban a szajoliak szinte egykapuztak, a Cserkeszőlő nem sokszor ment át ellenfele térfelére, azonban amikor ezt megtette a védők hamar közbeléptek, a hazaiak így egygólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második játékrész legelején is Balogh Pál együttese veszélyeztetett, Harcsa Olivér távoli lövése csattant a felsőlécen, és a kipattanóból sem tudott betalálni a hazai gárda, így maradt az 1–0-s állás.

Továbbra is fölényben futballozott a Szajol, főleg átlövésekkel és pontrúgásokból próbált gólt szerezni, mivel a Cserkeszőlő masszív védelmét nehéz volt feltörni.

A félidő derekán előbb Donkó, majd Kávási Gergő is kísérletezett, azonban mindkét lövés elkerülte a kaput.

A 84. percben közel álltak ahhoz a szajoliak, hogy végleg eldöntsék a mérkőzést, egy szép összjáték után Németh Tamás, Kávási, majd Benedek volt a labda útja, utóbbi lövésénél viszont Bencze nagy bravúrt mutatott be.

A meccs legvégén ráadásul majdnem jött a slusszpoén: Szentesi Sándor került nagy helyzetbe a tizenhatoson belül, próbálkozását azonban Haris Ádám védeni tudta, így maradt az 1–0-s eredmény, a Szajol pedig begyűjtötte a három pontot.

Balogh Pál: – A meccset végig kontrolálva, sok helyzetet kidolgozva tudtuk megnyerni, ugyan csak egy gólt szereztünk, de ez is elég volt a három pont begyűjtéséhez.

Papp Zsolt: – Elégedett vagyok a fiúk hozzáállásával, végig koncentráltan tudtunk futballozni. A végén ha értékesítjük a ziccerünk, akkor akár meglepetést is okozhattunk volna. További sok sikert a Szajol együttesének.