Szombat, 13.30

Törökszentmiklós–Tiszaföldvár

Nemcsak nehéz, de sűrű időszak elé néz a Törökszentmiklós, ugyanis még találkozik az őszi szezon zárásáig a jelenlegi első Tiszaföldvárral, a harmadik Mezőtúrral, és a negyedik Jászfényszaruval is. Emellett ráadásul még egy hétközi találkozó is vár Gergely Mátyásékra, ugyanis az előző héten elmaradt Kisújszállás elleni meccset november 22-én, szerdán pótolják. A miklósiak eddigi tizenegy lejátszott meccsüket megnyerték, és egyedüli csapatként százszázalékos a mérlegük. Az is bizakodásra adhat okot, hogy az élcsapatok közül találkoztak már a Szajollal (4–0), és a Jászberénnyel (3–0), viszont mindkét mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak, így az önbizalommal nem lehet gond a csapat háza táján. Ráadásul nemcsak a támadó oldalon remekelt eddig az együttes, hanem a védekezése is stabilnak tűnik, hét bekapott gólja – a Jászfényszaruval egyetemben – a legkevesebb a mezőnyben. Ha a Miklós sikeresen teljesíti az őszi szezonból hátralévő mérkőzéseket, az nagy lökést adhat a csapatnak a tavaszi félévre is, és az egyik legnagyobb bajnokesélyessé nőheti ki magát.

A Tiszaföldvár azonban szeretné megszakítani a Törökszentmiklós remek sorozatát. Sonkoly Lajos együttesének erre minden esélye megvan, hiszen a nyáron megerősödött gárda eddig úgy teljesít, ahogy azt várhattuk a szezon előtt. Egyedül a Mezőtúr ellen (3–1) szenvedett vereséget az együttes, a többi meccsét viszont megnyerte. Ráadásul nem is akárhogy, 55 szerzett gólja kimagaslik a mezőnyből. A tiszazugiak nyolcat lőttek a Jánoshidának, hetet a Kisújszállásnak, hatot a Cserkeszőlőnek és a Kenderesnek, de ötször voltak eredményesek a Tószeg, a Lurkó és a Kunhegyes ellen is. Egyik gólfelelősét azonban elveszítette a TiSE menet közben, Csikós Lajosnak ugyanis több szalagja is elszakadt, megroncsolódott a térdében, az első műtétjén már túl van a 26 éves támadó, viszont további beavatkozásokra is szüksége lesz még a teljes felépüléshez. A Földvár jelenleg vezeti a Vármegye I. tabelláját jobb gólkülönbségének és több lejátszott mérkőzésének köszönhetően. Szombaton azonban ha nyerni tud a Törökszentmiklós ellen, akkor ledolgozhatja hátrányát és meccs egyenlőséggel is az élen maradhat.

A hazaiak oldaláról egyedül Farkas István hagyja ki a találkozót, Buru Zoltán játéka pedig kérdéses. A vendégektől Lukács Renátó eltiltás, Csikós Lajos és Sipaki Patrik pedig sérülés miatt nem lesz bevethető.

Izgalmas összecsapás elé nézünk tehát a hétvégén, melyen a tét is óriási, hiszen a győztes biztosan az élről várhatja a következő fordulót. A Miklós ha nyer, akkor hat ponttal is elhúzhat a tiszazugiaktól, fordított esetben pedig vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak majd a csapatok. Nehéz esélyesről beszélni a szombati meccs kapcsán, hiszen egyenlő erők küzdelme várható, ahol a legjobb védelem és a legjobb támadósor csap össze egymással.

Mesterszemmel

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós vezetőedzője: – Nem örültünk annak, hogy múlt héten elmaradt a mérkőzésünk, hiszen ezzel megtört a megszokott ritmusunk. Hétvégére is várható csapadék, de bízunk benne, hogy ezúttal tudunk majd játszani. Alapvetően a szokásos menetrend szerint készültünk a Tiszaföldvár ellen, amely egy kreatív, jó futballt játszó, bajnokesélyes csapat. Felkészültünk tisztességesen ellenük, reméljük, ez elég lesz majd szombaton. A földváriak labdabiztos játékot játszanak, és lehet, hogy a meccsen is ők birtokolják majd többet a labdát, azonban véleményem szerint egyik csapat sem dominálja majd le a másikat. Úgy gondolom, a kapu előtti határozottság, és az egyéni villanások dönthetnek az összecsapás kimeneteléről.

Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár vezetőedzője: – Nyilván egy nagyon jó erőfelmérő lesz hétvégén a hibátlan Törökszentmiklós elleni meccsen, melyen az elejétől a végéig fokozott koncentrációra és odafigyelésre lesz szükségünk. Figyelemre méltó ellenfelünk százszázalékos mérlege, illetve kevés kapott gólja, sosem becsüljük le aktuális riválisunkat, ez most hatványozottan igaz, mindenki várja már a hétvégi mérkőzést a klubnál. Befolyásolhatja a találkozót, hogy mit enged majd a pálya talaja. Amennyiben ideális lesz, akkor úgy gondolom, mindkét csapat szeretne szép futballt játszani, és megmutatni miért vannak ilyen jó helyen a tabellán. Amennyiben viszont mélyebb lesz a talaj, akkor egy brusztolós mérkőzésre lehet majd számítani. Utóbbinál a küzdelem dönthet, ideális esetben pedig az egyéni képességek.

További párosítások:

Szombat: Lurkó Focimánia–Jánoshida, Kenderes–Jászfényszaru, Kunhegyes–Szajol, Cserkeszőlő–Tószeg, Jászberény–Rákóczifalva, 13.30. Vasárnap: Mezőtúr–Kisújszállás, Kunszentmárton–Tiszagyenda, 13.30.