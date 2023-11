Labdarúgás 37 perce

Ellentétes félidőket hozott a vármegyei rangadó Tiszafüreden – galériával

Nem csak a Dél-Keleti csoportban, az Észak-Keletiben is vármegyei rangadóra került sor az év utolsó bajnoki mérkőzésén. A Tiszafüred és a Karcag odavágó mérkőzése Martfűn nyáron hasonló forgatókönyv szerint alakult mint most, a nagykunsági együttes ezúttal is a második félidei teljesítményének köszönhette győzelmét.

A fehér mezes karcagiak a második félidőben két perc alatt eldöntötték a találkozót a Tiszafüred ellen Fotó: Pesti József

NB III. Észak-Keleti csoport, 17. forduló Facultas-Tiszafüredi VSE–Karcagi SE 1–2 (0–0) Tiszafüred, 500 néző, vezette: Szántó Simon Péter (Ancsin, Zsótér) Tiszafüred: Tajti – Ludvig, Nagy D., Fülöp (Oláh N., 64.), SZÖVETES – Mácsai, Dankó, Barzsó – Nagy Zs., Erdei, ENGEL. Edző: Dorcsák Zoltán. Karcag: Fedinisinec – Pataki Z., GYŐRI Á., Kis B., Kovács D. – Nikics, Csiki (Győri B. 36.) – Constantinescu (Aranyos, 68.), HUJBERT, GRÁNICZ (Maruscsák, 68.) – ANDRICS (Antics, 75.). Edző: Varga Attila. Gólszerzők: Nagy D. (88.), ill. Gránicz (58., 60.) Jól indította a meccset a hazai együttes, és már az ötödik percben helyzetbe került – Mácsai László fejese azonban fölé szállt. Támadásban maradt a Tiszafüred, az elképzeléseik szerint alakult szinte minden és több helyzetet is kidolgoztak ellenfelük kapuja előtt. A játékrész közepén Nagy Dominik lövését védte bravúrral Fedinisinec Eduárd, majd Erdei Martinét ütötte szögletre. A hajrában már ő is tehetetlen volt, de a kapufa hárította a center újbóli próbálkozását.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Karcagi SE 1–2 (0–0) Fotók: Pesti József

A második félidőben szintén Erdei volt a főszereplő, véleményes helyzetben választották el őt a büntetőterületen belül a labdától. Majd jött a feketeleves a pályaválasztó szempontjából, Gránicz Patrik duplázott két perc alatt, egyszersmind eldöntve a találkozó kimenetelét. Adódott ugyan még egy ziccer a Engel Alex előtt, de nem tudott élni vele, szépíteni pedig csak a hajrában sikerült a házigazdának Nagy Dominik révén, ez azonban már későn érkezett, és 2–1-re nyert a Karcag. Dorcsák Zoltán: – Ez a mérkőzés egyértelműen megmutatta hibáinkat. Két perc alatt lenulláztuk magunkat, az első kapott gólt pedig óriási hiba előzte meg. Azért fájó különösen vereségünk, mert egyébként jól fociztunk ezúttal. Varga Attila: – Az elmúlt négy mérkőzésen csak a második félidőben játszottunk az elvártak szerint. Ez a jövőben kevés lesz, szerencsénk van, hogy ez most nem bosszulta meg magát. Az, hogy ilyen játékkal is sikerült nyernünk ezúttal, mindenképp pozitív. Gratulálok a csapatnak!

