– Védő létére a hétvégén már a harmadik gólját szerezte, ráadásul szebbnél szebb találatokat jegyzett.

– Örülök, ha mások is így látták, a legutóbbival pedig pontokat is szereztünk. Úgy gondolom, hogy a mérkőzéseinken mindent elkövettünk a siker érdekében, és ha bátrabbak lennénk, talán több pont állna már a nevünk mellett. A békéscsabai találkozó volt nekem eddig a csúcs, annak minden percét élveztem, a több néző és az esti időpont is jó hatással volt rám.

– Sok rosszat tényleg nem lehet a csapatról mondani, mégis nagyon kevés meccset sikerül megnyerniük...

– Nagyon jó a közösség, összetartó, akkor is, ha nincs eredmény. Az idősebbek a hangulatfelelősek, sokat számít a véleményük, Lengyel Bélára, Tisza Kálmánra, Kardos Norbira mindenki hallgat. Talán az ő rutinjuk az, ami hiányzik belőlünk, fiatalokból.

Pinto Mariót az előző bajnokságban Antal Gábor és Pelles Patrik még rendre kiszorította a csapatból, most azonban a fiatalszabálynak – egy 2005-ös vagy annál fiatalabb játékosnak mindenképp a pályán kell lennie – köszönhetően ő is rendre lehetőséget kap Horváth Csaba edzőtől.

– Még tizenhat évesen, nagyon hirtelen csöppent a felnőttek közé...

– Eleinte nem volt könnyű, az idősebbek próbáltak segíteni a beilleszkedésben, de nehéz volt még eligazodni a felnőttek tanácsai között is. Teljesen más itt az öltözői légkör, mint az ifiben, az edzések iramáról nem is beszélve. De mivel nagyon sok a korombeli a keretben, kicsit könnyebben megy minden.

– Hogy érzi, miben kellene fejlődnie leginkább?

– Elsősorban technikai téren van bőven javítanivalóm, és abban is, hogy az adott szituációban a legjobb döntéseket tudjam meghozni.

– Jövőre érettségizik. Milyen célok lebegnek most a szeme előtt?

– Közgazdász szeretnék lenni, de egyelőre a futball mellett tanulnék tovább. Bizonytalan még, hogy hol, itt van például a szolnoki campus egy lehetőségnek. A következő szezonban a szabályok értelmében fiatalnak számítanék az NB II.-ben, így az is benne lehet a pakliban, hogy esetleg eligazolok jövőre. Mindenáron nem szeretnék azonban elmenni, főleg messzire nem.