Érdekesség, hogy három találkozón is gólparádét rendeztek a győztes csapatok. Közülük is kiemelkedett a Vasas sikere, hiszen a forduló előtt éllovas győri gárdát verték hat góllal. Az angyalföldiekhez hasonlóan kitett magáért a Nyíregyháza is, amely Csákváron aratott kiütéses győzelmet, és ezzel az élre ugrott. Továbbra is jól szerepel a Kozármisleny, amely a kiesés ellen küzdő siófoki legénységre mért óriási verést. A Kazincbarcika is győzelemmel zárta a fordulót, a háromból az első góljukat, a szolnoki nevelésű Kurdics Levente szerezte. Ebben a naptári évben még két forduló vár a csapatokra.

Eredmények: Mosonmagyaróvár–Szeged-Csanád 0–1, PMFC–Budafok 1–0, Kazincbarcika–Soroksár 3–1, BVSC–Tiszakécske 0–0, Csákvár–Nyíregyháza 1–7, Gyirmót FC–Bp. Honvéd 1–1, Kozármisleny–Siófok 7–0, Ajka–Szombathelyi Haladás 3–1, Vasas–ETO FC Győr 6–0.

A bajnokság állása: 1. Nyíregyháza 37 pont, 2. Győr 35, 3. Vasas 31, 4. Kozármisleny 31, 5. Szeged 27, 6. Kazincbarcika 23, 7. Gyirmót 22, 8. PMFC 22, 9. Csákvár 21, 10. Soroksár 20, 11. Bp. Honvéd 20, 12. Budafok 19, 13. Haladás 18, 14. BVSC 16, 15. Tiszakécske 15, 16. Siófok 13, 17. Ajka 11, 18. Mosonmagyaróvár 7 pont.