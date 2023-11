NB III. Közép csoport, 9. forduló

Lurkó Focimánia–Ludovika SE 7–3 (2–0)

Szászberek, 20 néző. Vezette: Juhász László (Csákó P., Marton R.)

Lurkó Focimánia: Szabó M. – Dankovics, Major, Bathó, Szokolai. Csere: Szabó B., Lendvai, Szabó K., Habara. Edző: Rácz Imre.

Gólszerzők: Major (2., 25.), Szabó K. (19.), Szokolai (22., 27.), Dankovics (29., 39.), ill. Gotthárd (36.), Holló (38.), Avramucz (39.).

Kiállítva: Rácz I. (20.).

Esélyesként várta az év utolsó bajnoki találkozóját a Lurkó Focimánia, ugyanis a szolnokiak csupán a Kincsem Futsal második együttesével szemben veszítettek csak pontot idén, míg ellenfele, a Ludovika csak a sereghajtó KRE csapatát győzte le.

Ennek megfelelően a mérkőzés korai szakaszában meg is szerezte a vezetést a Lurkó: Major Péter készítette le a labdát Szokolai Viktornak, akinek lövését még védte Szabó Kevin, Major kipattanójánál azonban már tehetetlen volt, 1–0.

Ezt követően a vendégek játszottak veszélyesebben, több nagy helyzet is akadt előttük, azonban vagy Szabó Milán védett vagy a budapestiek támadói céloztak pontatlanul, így előnyben maradtak a szolnokiak. Ráadásul a szünet előtt edzőjüket is elveszítették a hazaiak, miután Rácz Imrét szövegelés miatt kiállította a játékvezető. Ez sem törte meg a Lurkót, Szabó Károly ugyanis egy gyors kontra végén betalált, így kétgólos vezetéssel mehettek a pihenőre.

Rácz Imre edzőt (feketében) kissé könnyű szívvel állította ki a játékvezető

Fotó: Pesti József

A második játékrészt is a Lurkó Focimánia kezdte jobban, Szokolai szerzett labdát hat méterre a kaputól, aki aztán nem is hibázott, (3–0) majd három perccel később Major lövése Szabó Kevin kapus lábai között talált utat a hálóba, 4–0. Újabb két perc elteltével pedig Szokolai addig-addig cselezett, míg lövőpozícióban találta magát, és a jobb alsóba célzott pontosan, 5–0. A meccs már ekkorra eldőlt, viszont nem álltak meg a szolnokiak, Dankovics Gábor Bathó Bencével való összjátéka után szerzett újabb gólt, 6–0.

Hétszer is mattolta ellenfelét a narancs mezes Lurkó a mérkőzésen

Fotó: Pesti József

Mindeközben a Ludovikának is akadtak veszélyes kísérletei, Szabó Milán azonban remek napot fogott ki, és sokáig úgy tűnt, ezen a napon nem lehet neki betalálni.

Az utolsó tíz percre ráadásul úgy fordultak neki a vendégek, hogy vészkapus játszottak, ezáltal pedig támadásoknál eggyel több emberük volt a pályán, azonban úgy tűnt ez taktika sem válik be a fővárosiaknak. Aztán három perc alatt háromszor is eredményesek voltak, viszont már nem volt elég idejük ahhoz, hogy utolérjék a Lurkót. Pláne úgy, hogy Dankovics ismét beköszönt a vendégek hálójába, ezzel pedig a meccs végeredményét is beállította, 7–3.

A Lurkó Focimánia tehát magabiztosan nyert az utolsó előtti helyen álló Ludovika ellen, és továbbra is tartja második pozícióját a tabellán.

A bajnokság állása:

1. Kincsem Futsal II. 21 pont, 2. Lurkó Focimánia 18, 3. Airnergy II. 12, 4. Kastélydombi SE 12, 5. Zsámbok 9, 6. Erőd FC 3, 7. Ludovika SE 3, 8. KRE SC 0 pont, 9. Puebla (kizárva).

A szolnokiak ebben az évben még a Magyar Kupában lépnek pályára december 1-jén a kecskeméti NNC Frogs Futsal Club csapata ellen a Szászbereki Sportcsarnokban.