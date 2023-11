Vasárnap, 14.00

Szajol–Cserkeszőlő

Első ránézésre a vasárnapi találkozó egyértelmű esélyese a Szajol, hiszen minőségibb kerete van ellenfelénél, ráadásul több mint kétszer annyi pontja van eddig a bajnokságban, mint a Cserkeszőlőnek. Az elmúlt két meccs azonban nem úgy alakult Balogh Pálék számára, mint ahogy azt elképzelték. Két hete ugyanis 1–0-ra kikaptak a Jászberénytől annak ellenére, hogy több helyzetük volt a jászságiaknál, múlt héten pedig nagy meglepetésre 1–1-es döntetlent játszottak a Kunszentmártonnal. A szajoliak szeretnének tehát visszatérni a győztesek útjára, ehhez a vezetőedző elmondása szerint jobb helyzetkihasználásra lesz szükségük. Ebben nagy szerepe lehet Balázs Gergelynek is, aki nyáron épp Cserkeszőlőről tette át székhelyét Szajolba.

A vendégek az elmúlt két mérkőzésükön két nagy pofonba szaladtak bele a Tiszaföldvár (6–1) és a Jászfényszaru (7–0) ellen. Papp Zsolt együttese ezt megelőzően viszont két meccset is nyert zsinórban, és ezúttal is szeretné gyarapítani pontjai számát. Már csak azért is, mert a tabella hátsó régiójában nagyon sűrű a mezőny, hét csapat is három ponton belül van, így egy esetleges győzelemmel jóval előrébb is lehet lépni a táblázaton, vereség esetén pedig le is lehet maradni a közvetlen riválisoktól. Ezt mindenképpen szeretnék elkerülni a tiszazugiak, akik a hétvégi mérkőzésen is bíznak már a pontszerzésben. Ehhez először is stabil védekezésre lesz szükségük a Szajol ellen, majd ebből veszélyeztetni.

A hazaiaktól Csernus Csaba és Polónyi Zsombor kihagyja a vasárnapi találkozót sérülés miatt, míg a vendégeknél Medgyesy András biztosan nem lép pályára, Ferge István és Pereczes Patrik játéka pedig egyelőre kérdéses.

A szajoliakat legutóbb már megtréfálta egy tiszazugi csapat, hétvégén azonban szeretnének biztosra menni a térség másik együttese, a Cserkeszőlővel szemben és otthon tartani a három pontot.

Mesterszemmel

Balogh Pál, a Szajol vezetőedzője: – Mindenképpen csak a győzelem elfogadható számunkra, miután az elmúlt két meccs nem úgy alakult, ahogy azt elképzeltük, annak ellenére, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki. Ezúttal hatékonyabb támadójátékra lesz majd szükségünk, hogy megszerezzük a három pontot. A Cserkeszőlőtől arra számítunk, hogy stabil védekezésre épít majd, és kontrákból igyekszik veszélyeztetni ellenünk. Ezért próbálunk majd minél magasabban, az ellenfél térfelén labdát szerezni, és dominálni a találkozón.

Papp Zsolt, a Cserkeszőlő vezetőedzője: – Az elmúlt két meccsen nagyon sok egyéni hibát vétettünk. Azon leszünk, hogy minél hamarabb rendezzük a sorainkat, hogy ilyen gyermeteg hibákat ne kövessünk el. Tudjuk, hogy a Szajol az esélyesebb a hétvégi mérkőzésen, azonban nem feltett kézzel lépünk pályára, mindent megteszünk annak érdekében, hogy legalább egy pontot szerezzünk.

További párosítások:

Szombat: Jánoshida–Mezőtúr, Rákóczifalva–Lurkó Focimánia, Tiszagyenda–Jászberény, Tószeg–Kunszentmárton, Jászfényszaru–Kunhegyes, Tiszaföldvár–Kenderes, 14.00. Vasárnap: Törökszentmiklós–Kisújszállás, 14.00.