A tíz forduló után is veretlen hazaiak között Olasz Ádám is szóhoz jutott, a center az előző két évadban Jászberényben szerepelt, ahonnan a nyáron Ceglédre igazolt, ahol nyolc meccset játszott, november közepén újra váltott, azóta a bajnok esélyes Vasas Akadémia együttesét erősíti. Mindenesetre a 27 esztendős középjátékos igazolta jó hírét, hiszen dupla-duplát produkált, 21 pontot dobott és 12 lepattanót is szerzett.

Vasas Akadémia–Jászberényi KSE 82–71 (25–19, 22–17, 29–16, 16–19)

Budapest, 200 néző. V.: Földesi Á., Gruber N., Horváth A.

Jászberény: Santiago 10/3, Dunai, Boka-Mago, MELEG 13/3, RÁTVAY 15. Csere: Kucsora 13/3, Mester 11/9, Dékány 6/3, Oroszi 3/3, Horváth N. Edző: Puskás Artúr.

A mérkőzést végig a hazaiak irányították, akik öt perc után néhány pontos előnyre tettek szert. A félidő végére 11 pontos hátrányba került a jól küzdő JKSE. A fordulást követően sem sokat változott a játék képe, a fővárosiak kontrolálták a játékot és magabiztosan nyertek.