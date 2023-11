Varga Attila együttese az NB I.-es Mezőkövesd vendége volt kedden, felkészülési mérkőzésen. A nagykunságiak Dmitrije Antics és Gránicz Patrik találataival 2–0-ra nyertek. – A találkozó célja az volt, hogy a két csapat azon játékosai is lehetőséghez jussanak, akik a bajnokikon kevesebb játékpercet kapnak. Emelett mi kipróbáltunk új játékrendszert is – mondta honlapunknak Varga Attila, a Karcag vezetőedzője. – Noha az eredmény ezúttal sokadik szempont volt, egy NB I.-es csapattól nem kaptunk gólt, jó egyéni teljesítményeket, kifogástalan hozzáállást tapasztaltam. Ezt kellene átmenteni a bajnoki mérkőzésekre is.