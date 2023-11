Északkeleti csoport

Vasárnap 13 óra

Facultas-Tiszafüredi VSE–Karcagi SE

Mindkét csapat győzelemmel hangolt a vármegyei rangadóra – a Tiszafüred elmaradt mérkőzését pótolta szerdán a DVSC ellen, és másfél havi böjt után végre sikert aratott, de a Karcag is most nyert ebben a hónapban először mérkőzést.

Mindkét csapatra ráfért tehát a siker, hiszen előbbi a kiesés ellen hadakozik, míg a nagykunsági együttes az élmezőnyt érné utol. Vasárnap viszont legfeljebb egyikük szerezhet három pontot, de jelenleg az esélyeket is nehéz latolgatni. Őszi első találkozójukon sokáig kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, sőt, a meccs hetvenötödik percéig inkább Dorcsák edző csapatának állt a zászló, mégis nagy különbségű karcagi győzelem lett a vége (4–1).

A nagykunsági együttes állománya talán jobb, de a Füred mellett szól az, hogy legutóbbi sikere önbizalommal tölthette fel játékosait. Ráadásul otthon játszanak, keretükből pedig mindössze a gólfelelős Kalmár Ferenc nem lesz a pályán sérülés miatt, ő egyébként az első fordulókban még a vendégeket erősítette. A Karcag sem lesz azonban tartalékos, Kónya Csaba ugyanis felépült, mindössze a műtéten átesett Székely Dávid és sárga lapos eltiltás miatt Karmacsi Richárd hiányzik majd. Természetesen ők is győzelemre játszanak, hiszen azzal a közvetlen élmezőny közelébe férkőzhetnének a tavaszi folytatás előtt. A találkozóval a nemrégiben elhunyt egykori tiszafüredi edző Jeczó András emléke előtt is tisztelegnek a résztvevők.

Délkeleti csoport

Vasárnap 13 óra

Martfűi LSE–Szolnoki MÁV FC

A Martfű a Tiszafüredhez hasonlóan egy hathetes nyeretlenségi sorozatot zárt le múlt heti füzesgyarmati sikerével. Mint éhezőnek a falat kenyér, úgy kellett már Czinkon Szabolcs csapatának a győzelem, ami nagyon jót tett a játékosok hangulatának is, egész más légkörben zajlottak az edzések a héten. Az önbizalommal is felvérteződött gárda tagjai várják már a találkozót, és bíznak az újabb három pont megszerzésében. Két játékosukra biztosan nem számíthatnak, kapusuk közül pedig az egyik jelenleg sérült, a másik pedig beteg, de mindkettő felépülésére van azért remény. Ősszel Szolnokon megosztoztak a pontokon a felek (1–1), úgy gondoljuk, hogy ezzel az eredménnyel előre most egyikük sem egyezne ki.

A Szolnok 1-1-re végzett legutóbb hazai pályán a harmadik helyezett Körösladány ellen is, amivel nem kellett nagyon szégyenkezniük. Annál inkább keseregniük fiatal játékosuk Pinto Mario súlyosnak tűnő sérülése miatt, az őszi szezon alatt a csapatba kiválóan beépült futballistára valószínűleg több hónapos kihagyás vár. Hiánya szerkezetváltásra is késztetheti Horváth Csaba edzőt, aki még nem tudja, hogy négy vagy öt védővel áll majd fel csapata Martfűn. A hátsó alakzat összeállt ugyan, Pinto helyettese azonban a támadó Kató Tamás lesz, aki mindössze tizenhat éves. A többiek játékra készek és Lengyel Béláék sem adnák alább győzelemnél.