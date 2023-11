NB III., Dél-Keleti csoport, 15. forduló

Kecskeméti TE 1911 II.–Martfűi LSE 1-1 (0-0)

Kecskemét, Műkertvárosi Sportcentrum, 200 néző, vezette: Farkas Roland (Sáfárik P., Szabó R.)

Martfű: Ladányi – Draskóczi, MLINÁRCSIK, Székely D. – POLYÁK, ASZTALOS, Desnica (Kasik, 58.), Kinyig, Sindel (Izsold, 84.) – Reza (Csúri, 24.), Kriska (SZABÓ T., 58.). Edző: Czinkon Szabolcs.

Gólszerzők: Majoros (78.), ill. Csúri (88.)

Kiegyenlített erők küzdelme jellemezte az első félidőt, amelyben egyik csapat sem tudott igazán a másik fölé kerekedni. Fordulás után hamarosan kettőt is cserélt a Martfű edzője, és úgy tűnt, hogy a tipikusan egygólos meccsnek kinéző találkozót a vendégek meg is nyerhetik. Ám szinte a semmiből kaptak egy gólt a hajrához közeledve – a Martfű bal oldali védelme érthetetlen módon leállt, amit Majoros Benjamin kihasznált. Ezt követően szerkezetet és embert is váltott Czinkon Szabolcs, ami egyenlítést eredményezett, sőt a hajrában könnyen a maguk javára is fordíthatták volna a tiszazugiak a mérkőzést, ha Izsold Dániel kihasználja nagy helyzetét.

Czinkon Szabolcs: – Pozitívum, hogy szokásunkhoz híven nem álltunk le és estünk szét ellenfelünk vezetésénél. Némi hiányérzetem azért van, mert ha kihasználjuk a végén a ziccert, győzelemmel is távozhattunk volna.