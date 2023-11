Az első félidőben úgy tűnt, hogy a Karcag győztesen távozhat Kisvárdáról is, hiszen uralta a mérkőzést, helyzetek sokaságát alakította ki ebben a játékrészben. Ám ezeket be is kellett volna lőni, de játékosaik a kapu torkából és tíz méterről sem tudtak az ellenfél hálójába találni - négy olyan ziccer is kimaradt, amikor már csak a kisvárdai hálóőrrel álltak szemben támadóik.

Nem sikerült tehát lezárni a mérkőzést, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a másik csapat - szinte a semmiből - megszerezte a vezetést. Ezután a nagykunsági együttes még azt a luxust is megengedte magának, hogy büntetőt hibázzon. Gránicz Patrik nagy helyzetét védte még a hazai kapus, majd a karcagi védelem újabb nagy hibája végleg megpecsételte sorsukat (2-0).

Varga Attila:

Saját játékukat most is jól játszottuk, de ordító helyzetekben hibáztunk az első félidőben, a másodikban pedig jöttek a potyagólok és a kihagyott tizenegyes. Nem tudom még, hogy ez felelősség vagy képességek hiánya, de a jövőben sokkal jobban kell koncentrálnunk kilencven percen keresztül.



Kisvárda-Master Good II. - Karcagi SE 2-0 (0-0)

Kisvárda, 200 néző, vezette: Szilágyi Sándor (Flinta, Szabó F.)

Gólszerzők: Rubus (61.), Kozachuk (85.)

Karcag: Fedinisinec - Győri Á. (Kovács D. 82.), Csiki, KIS B., KARMACSI - Antic (Győri B. 70.), NIKIC - Maruscsak, Andric (Constantinescu 70.), Gránicz - Hujbert (Béres 46.). Edző: Varga Attila.