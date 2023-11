Pénteken adta hírül közösségi oldalán a Tehetség SE, hogy futsal csapata visszalép az NB II.-es bajnokságtól, mivel bejelentés érkezett az MLSZ-hez, hogy több együttes is jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat a regionális U19-es nagypályás bajnokságban, köztük a berényiek is.

A sportszervezet felnőtt korosztályú labdarúgója a bajnokság mérkőzésein csak akkor rendelkezik játékjogosultsággal, ha nincs részére 2023/24. évi NB I. vagy NB II. osztályú Női Futsal Felnőtt bajnokságra érvényes versenyengedély kiváltva

– olvasható az MLSZ oldalán a regionális leány U19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságokra szóló versenykiírása. A szabály értelmezése szerint tehát az U19-es regionális bajnokságban nem szerepelhet olyan 2004-es születésű játékos, aki az NB II.-es futsal bajnokságban is versenyez.

A jászságiak két játékosát érinti ez a szabály, Fábián Petrát és Turza Melittát. Mindketten meghatározó játékosok az U19-es és a futsal csapatnál is, kiesésükkel pedig létszámhiány miatt kérdésessé válna a berényiek szereplése, így válaszút elé érkezett a klub. Előző hét csütörtökön emiatt rendkívüli vezetőségi ülést tartottak a Tehetségnél, melyen végül úgy döntöttek, hogy visszalépnek az NB II-es futsal idénytől, mivel a klubnál – illetve a játékosoknál is – a nagypályás labdarúgás élvez prioritást. A jászberényieknél szerencse, hogy mivel csak november elején váltották ki a futsalra a versenyengedélyt, így csupán egy mérkőzésen szerepeltek jogosulatlanul a játékosok, emiatt pedig négypontos levonásra számíthat a csapat a regionális U19-es bajnokság Dél-Keleti csoportjában.

– A női labdarúgásnak érdeke lenne, hogy a lányok a nagypályás bajnokság mellett futsalozzanak is – mondta hírportálunknak Csörghe Tamás, a Tehetség SE futsal csapatának edzője. – Szerencsésebb lenne, ha játékosok egymás mellett tudnának játszani mindkét bajnokságban. A tavalyi idény sikere után szerettünk volna idén is jó mérkőzéseket játszani az NB II.-ben, ahogy az elmondható a már lejátszott találkozóinkra is az eredményektől függetlenül, azonban erről most le kellett mondanunk. Sajnos nincs annyi játékosunk, hogy mindkét ligában játszani tudjunk, mivel meghatározó játékosokat érint a korlátozás, ezért vissza kellett lépnünk.

A jászberényiek éltek véleményezési jogukkal, és jelezték a Magyar Labdarúgó-szövetség felé, hogy gondolják át a jövő évi versenykiírást, mert ezzel ellehetetlenítik a kisebb klubokat, hogy nagypályás bajnokságban, illetve a kiemelt futsal ligában is versenyeztessék játékosaikat.

A regionális U19-es ligában a Tehetség SE bajnoki címért versenyez a Gyula, illetve a Kecskemét együttesével, míg a futsal NB II. Keleti csoportjában két meccs után nulla ponttal álltak a jászságiak, mielőtt visszaléptek.

Nem mondott le azonban a futsalról a klub, az idei szezonban a Pest vármegyei felnőtt futsal bajnokság rájátszásában csatlakozik majd a mezőnyhöz, ahol akár összejöhet egy városi derbi, ugyanis a Jászberényi FC futsal csapata is ebben a bajnokságban szerepel. Az egyelőre még kérdéses, hogy a felső- vagy az alsóházban lép majd pályára a Tehetség együttese.

Csörghe Tamás elmondása szerint – amennyiben nem változtatnak a szabályokon – két lehetséges verziója van a következő szezonra a csapatnak. Az első szerint az U19-es bajnokságban még fiatalabb játékosokkal (2008, 2009-es születésű labdarúgókkal) szerepelnek, és az NB II.-ben indul a klub futsalban, vagy a Pest vármegyei futsal ligában játszanak, ez esetben pedig akár a 2005-ös születésűek is pályára léphetnek majd a regionális bajnokságban.