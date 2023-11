A találkozó elején azonnal magához ragadta a kezdeményezést a vendég gárda és pár percig a térfeléről sem engedte ki ellenfelét. A kezdeti megilletődöttségen hamar túl esett azonban a pályaválasztó és gyors támadásokkal igyekezett megzavarni ellenfele védelmét. A forgatókönyv sokáig nem változott, a MÁV rendületlenül támadott, a Martfű pedig ellenakciókkal próbált helyzeteket teremteni. A kapuk az első húsz perben nem igazán forogtak veszélyben, a hazaiak azonban az első kapura lövésükből gólt szereztek. Egy előre ívelt labdát Pintér Viktor a bal oldalról keresztbe vezetett, majd kilőtte a rövid sarkot (1–0). A vezető találat jót tett a mérkőzésnek, a tiszazugi alakulat azonban továbbra is stabilan védekezett, amellyel Lengyel Béláék nem tudtak mit kezdeni. A félidő hajrájában a középpályással szembeni durva szabálytalanság borzolta a kedélyeket, ami után Vadas Gergőt ki is állította a játékvezető. A Tisza-parti együttes még nagyobb fölénybe került, de nem tudta kihasználni létszám fölényét, csak lehetőségekre tellett erejéből.

Bennragadt az öltözőben a házigazda, hiszen a második félidő szolnoki góllal indult, Kópis Róbert bal oldali beadására Busa Bence érkezett jól, és a labda átvétele után a jobb sarokba lőtt (1–1). A Szolnok elkapta a fonalat, de a hazai együttes sem hagyta magát. Negyedóra múltán viszont minden eldőlni látszott, amikor is egy szöglet után a fejelni készülő Kardos Norbertet hátulról meglökték. A megmozdulásért Székely Dávid megkapta második sárga lapját, vagyis ő is a kiállítás sorsára jutott – a büntetőt pedig maga a sértett értékesítette (2–1). Czinkon Szabolcs csapata még így sem adta fel, azonban és mindent egy lapra feltéve kilenc emberrel is próbált a szolnokiak kapujának közelébe férkőzni. Ez egy-két esetben sikerült is neki, meleg pillanatokat okozva Csáki Kálmán kapuja előtt – a hálóőr viszont két alkalommal is résen volt. Egyértelmű, hogy nem dőlt el a meccs, a kettős emberhátrányban játszó újonc cserékkel frissítve, utolsó vésztartalékait is mozgósította az egyenlítés érdekében. A másik oldalon is akadtak persze lehetőségek, két ízben is a kapufa mentette meg a góltól a hazai gárdát, így a lefújás pillanatáig tartogatott izgalmakat az összecsapás, az eredmény azonban nem változott, és 2–1-re nyert a Szolnoki MÁV.

Czinkon Szabolcs: – Ezen a napon Dávid nem hogy parittyával, tankkal és ágyúval sem tudta volna legyőzni Góliátot. Büszke vagyok a csapatomra, a meccsen nálam egyértelműen ők voltak a győztesek, hiszen kilenc emberrel is akadtak lehetőségeink a gólszerzésre.

Horváth Csaba: – Gratulálok csapatomnak egész évi teljesítményéhez. A második félidőben a kettős emberelőny ellenére bután játszottunk és nagyon megszenvedtünk a győzelemért.