A 12. forduló mérkőzéseit rendezik az élvonalbeli bajnokságban. A Szolnoki Dózsa szombaton 16 órakor a Kaposvár csapatát fogadja a tiszaligeti Vízilabda Arénában.

Már csak két forduló van hátra az egyfordulós alapszakaszból. A szolnokiak szombati vendége, a Kaposvár a 7. helyen áll, és esélyes a legjobb nyolc közé, vagyis a felsőházba jutásra. Az más kérdés, hogy nem könnyű a sorsolásuk, hiszen a szolnoki fellépésüket követően a Vasas vendégei lesznek. Üldözőiknek, a Szegednek és a Miskolcnak, viszont kedvezőbb a sorsolásuk, ráadásul a legutóbbi körben épp a borsodi fővárosban szenvedtek fájó, egygólos vereséget.

Hamár az elmúlt fordulót emlegettük, a szolnoki együttes is fájó vereséget szenvedett a címvédő, listavezető Ferencvárostól, amely szó szerint az utolsó másodpercben Jansik Szilárd szemfüles találatával nyert 12–11-re a Tiszaligetben.

– Nem sok hiányzott a bravúrhoz, hogy a hónapok óta magyar és nemzetközi szinten is hibátlan Fraditól pontot raboljunk – mondta lapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Lehet tanulni a hibáinkból. Köszönjük a közönségünknek a szurkolást, reméljük, a folytatásban is mellettünk állnak. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk a Kaposvár ellen, azon leszünk, hogy jó meccset játszunk velük, és behúzzuk idei kilencedik győzelmünket is.

A 12. forduló műsora.

Szombat: KSI–Szeged, Miskolc–UVSE, 11.30, Szolnok–Kaposvár, 16.00, BVSC–Szentes, 17.00, Eger–PVSK, 18.00. Vasárnap: Vasas–FTC, 20.00. A Bp. Honvéd–OSC mérkőzést december 6-án rendezik.

A bajnokság állása: 1. FTC 33 pont, 2. Vasas 27, 3. BVSC 27, 4. Szolnok 24, 5. OSC 24, 6. Bp. Honvéd 18, 7. Kaposvár 16, 8. Szeged 12, 9. Miskolc 12, 10. UVSE 9, 11. Szentes 7, 12. PVSK 4, 13. Eger 4, 14. KSI 3 pont.