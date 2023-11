Szombat, 13.00

Kunhegyes–Tiszagyenda

Több szempontból is nagy rangadó lesz a hétvégi Kunhegyes–Tiszagyenda összecsapás. Egyrészt igazi presztízscsata várható a két csapat között, mivel szomszédos települések együttesei találkoznak, másrészt pedig mindketten a tabella legalján tanyáznak, így a bennmaradás szempontjából is izgalmas párharc elé nézünk.

Mindössze öt pont választja el a gárdákat a táblázaton, a Tiszagyenda egy sikerrel el is mozdulhat a kieső zónából, amely egy kisebb megnyugvást is adhat a csapatnak a tavaszi szezon előtt. A Kunhegyesnek már nehezebb dolga van, hiszen lemaradása a 14. Cserkeszőlőhöz képest is hét pont, viszont ha most sikerülne nyernie, akkor sokkal kedvezőbb pozícióból várhatja majd a folytatást.

A Kunhegyes múlt héten szerezte meg első pontjait a bajnokságban, amikor 4–1-ről sikerült fordítania a Tószeg ellen (5–4), de ezt megelőzően is közel állt a pontszerzéshez a Szajollal szemben (5–4), hiszen Balogh Pál együttese csupán az utolsó percben szerezte meg a győztes találatot. Ebből kiindulva van ok a bizakodásra Rózsa Istvánéknak a szombati mérkőzés előtt. Valljuk be, innen csak felfelé vezethet a csapat útja, ugyanis első tizenhárom meccsét egyaránt elveszítette, és utolsó a tabellán. A kunhegyesiek tehát reménykednek abban, hogy sikerül maradniuk a győztesek útján, és a szomszédos rivális ellen is otthon tarthatják a három pontot.

A Tiszagyenda okozott már meglepetést az ősz folyamán, elég csak a Tószeg elleni kiütéses sikerre gondolni (6–1), de a Jánoshidával szembeni döntetlen (2–2) is bravúrnak számít. Legutóbb Boros Tiborék a Cserkeszőlőt is legyőzték (4–1), illetve a másik feljutó, Lurkó Focimánia ellen (2–2) szerzett még pontot az együttes. A nyolc megszerzett pont egyelőre azonban kevés a bennmaradáshoz, és jelenleg a tabella utolsó előtti helyén állnak. Egy sikerrel kikecmereghetnek a kieső zónából, ám ehhez az is kell, hogy a Kenderes, a Kisújszállás, és a Cserkeszőlő is vereséget szenvedjen hétvégén. Huszonöt lőtt góljuk akár a középmezőnyhöz is elég lenne, negyvenhárom kapott találatuknál azonban csak a jelenlegi rivális, Kunhegyes szedett össze többet.

A hazaiaktól várhatóan nem lesz hiányzó, és a vendégektől is csak Boros Dávid sérült, ő azonban az egész őszi szezont kihagyta bokaszalag-szakadás miatt.

Ki-ki mérkőzésre lehet számítani a két csapat találkozóján, melyen egyelőre a Tiszagyenda tűnik esélyesebbnek, azonban a Kunhegyes legutóbbi eredményeiből kiindulva egy gólgazdag, és meglepetésekkel teli összecsapás várhat a kilátogatókra.

Mesterszemmel

Rózsa István, a Kunhegyes vezetőedzője: – Jó kapcsolatot ápol egymással a két egyesület, úgy gondolom, a pályán dől majd el minden, ki-ki meccsre számítok. Szomszédvárak csatája lesz a hétvégi találkozó, azonban ettől függetlenül ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre, mint a többire. A legutóbbi találkozón bravúros fordítást mutattunk be a Tószeg ellen, ebből akár építkezhetünk is. Amióta edzőváltás volt a csapatnál, úgy gondolom, sikerült átformálni az együttest, összeszedettebbek lettünk mentálisan is, viszont ez még kevés ahhoz, hogy kivívjuk a bennmaradást.

Boros Tibor, a Tiszagyenda vezetőedzője: – Győzelem esetén elkerülhetünk a kieső zónából, emiatt támadólag szeretnénk szombaton fellépni. A rúgott gólokkal jól állunk, a kapottakkal viszont már kevésbé, ezen mindenképp javítani szeretnénk a jövőre nézve. Szeretnénk megszerezni a három pontot, hogy a téli szünetre is nyugodtabban tudjunk menni. Ha sikerül egy-két játékost igazolnunk a tavaszi szezonig, akkor elérhető cél lesz a bennmaradás kiharcolása. Nagy jelentősége van a hétvégi összecsapásnak, a játékosok jól ismerik egymást, de csapatként kell gondolkodnunk. Szeretnénk mi jobban érvényesülni a pályán. Egy többgólos, adok-kapok mérkőzés is kialakulhat, mivel a Kunhegyes a legutóbbi fordulóban megszerezte első győzelmét, emiatt feldobott hangulatban lépnek majd pályára. Mindkét együttes nyertes meccsel a háta mögött érkezik a találkozóra, emiatt nyíltsisakos küzdelemre számítok.

További párosítások:

Szombat: Mezőtúr–Lurkó Focimánia, Kenderes–Tószeg, Cserkeszőlő–Rákóczifalva, Kunszentmárton–Jánoshida, Jászberény–Kisújszállás, 13.00. Vasárnap: Törökszentmiklós–Jászfényszaru, 13.00. Tiszaföldvár–Szajol, 14.00.