Labdarúgás 1 órája

Tíz emberrel is győzni tudott a Jászszentandrás

A Vármegye III. Jászság csoportjában a Zagyvarékas és a Jászjákóhalma is 5–0-ra nyert, előbbi jobb gólkülönbségének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán. A Jászszentandrás csak tíz emberrel állt ki az Öcsöd ellen, de ennek ellenére is győzött. A Kunság csoportban a Tiszapüspöki magabiztos sikert aratott a Tiszaszőlős ellen, a Nagyiván nyolcat lőtt a Kétpónak, a Berekfürdő és a Kengyel is otthon tartotta a három pontot. A Jászságban az Újszász, a Kunságban a Fanatic volt a szabadnapos.

Kovács Levente Kovács Levente

A szürke mezes Jákóhalma simán nyert a Cibakháza ellen Fotó: Pesti József

Jászság csoport Jászjákóhalma–Cibakháza 5–0 (1–0) Jászjákóhalma, vezette: Jancsó József (Peredi T., Kecskés Á.) Gólszerzők: Szerencsi (41.), Fejes (48., 65.), Molnár L. (55.), Bíró A. (85.). Zagyvarékas–Jászkisér 5–0 (1–0) Zagyvarékas, vezette: Arany László (Borhi Cs., Kósa K.) Gólszerzők: Ábel P. (35., 83.), Czibak (51.), Fekete G. (60., 68.). Öcsöd–Jászszentandrás 3–4 (1–2) Öcsöd, vezette: Kovács Ferenc (Nagy Z., Könnyű Á.) Gólszerzők: Dezső J. (32., 60.), Ambrus (56.), ill. Kovács M. (24., 62.), Balog Sz. (36.), Kovács D. (90+3.). Jászágó–Kőtelek 3–3 (1–1) Jászágó, vezette: Huszár József (Halgat J., Hűvős A.) Gólszerzők: Peredi Do. (41.), Kis M. (52., 90+2.), ill. Varga T. (32.), Gólya Zs. (50., 55.). Kunság csoport Berekfürdő–Bánhalma 5–3 (1–1) Berekfürdő, vezette: Túró Kálmán (Faragó A., Könnyű Á.) Gólszerzők: Bukovszki (5., 48., 51., 79.), Jakus J. (53. – öngól), ill. Sárközi (13., 55.), Tóth B. (90.). Kengyel–Tiszaderzs 5–4 (3–2) Kengyel, vezette: Arany László (Szekeres Sz., Kerekes B.) Gólszerzők: Markót (5., 50.), Varga Z. (6., 11., 53.), ill. Horváth Zs. (14.), Ternák (17., 48.), Kocsis N. (75.). Tiszapüspöki–Tiszaszőlős 5–1 (1–1) Tiszapüspöki, vezette: Skultéti Csaba (Czékus S., Hűvös A.) Gólszerzők: Kohári (5.), Szedlák (47., 51., 90.), Angyal (86.), ill. Horváth Zs. (39.). Kétpó–Nagyiván 0–8 (0–4) Kétpó, vezette: Huszár József (Borhi Cs., Ács M.) Gólszerzők: Pékó I. T. (24., 57.), Devits (25., 29., 51.), Márki (27., 64.), Farkas M. (56.).K.L.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!