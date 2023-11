A mozgást, a botpörgetést, a koreográfiát, de még a látványt is pontozta a zsűri a Tiszaligeti Sportcsarnokban, ami a XI. Szolnok Open Országos Mazsorettversenynek adott helyet szombaton.

– Ettől az évtől kezdve már ősszel is tartunk egy országos versenyt, ami eddig csak februárban volt. Ez már a 11. verseny a Zagyvarékasi Táncegyesület szervezésében. Az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, illetve a határon túlról, Aradról is érkezett nevezés. Öt korcsoportban zajlik a verseny, óvodáskortól egészen 30 év feletti korosztályig. A gyerekek bottal, zászlókkal illetve pompommal is táncolnak a különböző kategóriákban – tájékoztatott a helyszínen Győrfi-Nagy Adrienn, a Zagyvarékasi Táncegyüttes elnöke.

Mint elmondta, az idei versenyre 16 egyesület nevezett, összesen 111 produkcióval. A legtöbb pontot elérő csapat megkapta a Tisza Kupát, ezen kívül 12 különdíj is gazdára talált.