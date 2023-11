Túrkevén semmi különös nincs a traktor látványában. No de! Annál inkább, ha ama traktor épp a Túrkeve Motocross 2023 versenypályáját készíti elő, mint történt az a múlt hét végén. Igen jó munkát végzett – ez látható a megméretés hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóból is, meg abból, hogy a versenyre az ország számos részéről, sőt Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek motorosok.

Mint Rácz Zoltán szervezőtől megtudtuk, összesen 86-an adták le nevezésüket a viadalra, amelyen évek óta visszatérők is vannak az új arcok mellett. Az idő kissé megviccelte a múlt vasárnap tartott verseny résztvevőit, hiszen a kezdeti napos időt eső váltotta. Emiatt végül 68-an álltak rajthoz. Rácz Zoltán szerint azért, mert a kötött talajjal szemben a túrkevei homokos pályán többen nem vállalták be a versenyzést.

Az idei Túrkeve Motocrosson összesen 11 kategóriában mérték össze tudásukat a motorosok. Minden kategóriában két futamot rendeztek, ezek összesített pontszámai alapján hirdették ki a kategóriánkénti győzteseket.

Különösen jól mentek a jászkunságiak, sokan közülük a dobogóra is felfértek. A túrkevei Nemes Róbert az 50 köbcentiméteresek között harmadikként zárt, a 65-ben a kisújszállási Seres Máté a második, a 85-ben a mezőtúri Máté Levente első helyen végzett. Második lett a Kezdő MX2-es (125–250 köbcentiméteres) pontversenyben a hazaiak tehetsége, Rácz Zsombor, Oros Gábor Kezdő MX1-ben (350–450 cc) győzni tudott. Nyakó Károly Túrkevéről az MX2 Haladó kategóriájában zárt másodikként, a kisúji Lukács Tamás Haladó MX1-ben harmadik lett. Utóbbi kategóriát megnyerte a mezőtúri Pécsi László, a szintén mezőtúri Máté Lajos szeniorban az ezüstérmet hozta el. Szintén a dobogó második fokára állhatott a túrkevei Nyakó Károly, Haladó MX2-ben.

Dobogósok, Túrkeve Motocross 2023:

50 köbcentiméter: 1. Csics Zoltán 50 pont, 2. Szabó Róbert 44, 3. Nemes Róbert 40. 65: 1. Kasza Botond 50, 2. Seres Máté András 44, 3. Lékó Marcell 38. Lady: 1. Nagy Evelin Gabriella, 2. Kaptás Dorina 44, 3. Fazekas Evelin 40. 85: 1. Máté Levente 50, 2. Pintér Zoltán 42. 3. Szabó Márk 38. Kezdő MX2: 1. Orosz Gábor 50, 2. Rácz Zsombor 44, 3. Márkus Adrián 36. Kezdő MX1: 1. Katona Henrik 50, 2. Varró Tibor 44, 3. Oros Tamás 40. Haladó MX2: 1. Rizmann Erik 50, 2. Nyakó Károly 44. Haladó MX1: 1. Pécsi László 50, 2. Kiskoreny Roland 42, 3. Lukácsi Tamás 42. Amatőr: 1. Leszovszki Attila 47, 2. Fehér Milán 47, 3. Boros Bence 35. 2T Open: 1. Nagy Vivien Alexa 50, 2. Farsang Bence 42, 3. Hell Pál 40. Szenior: 1. Nagy Gábor 50, 2. Máté Lajos 44, 3. Sárosi Ferenc 40 pont.