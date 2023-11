Javított a Cegléd - múlt heti egri veresége után magabiztos játékkal győzte le a Neptun gárdáját hazai környezetben úgy, hogy három alapemberét is nélkülözni kényszerült. Sikerével a negyedik helyre rukkolt elő Sűrű Dezső csapata.



A bajnokság tizenharmadik helyezettje volt ezúttal a Cegléd vendége. Eseménytelen játékkal indult az első negyed, Magyar Bence negyedik percben szerzett gólja adta meg a találkozó alaphangját. Czigány Károly percei következtek ezután, a hazaiak egyik legjobbja háromszor is betalált zsinórban, amelyre az utolsó másodpercekben mindössze egyetlen válasz érkezett vendég oldalról. A folytatásban továbbra is a Cegléd diktálta a tempót, további gólokkal terhelve meg ellenfele kapuját (7-2) - a Neptun leginkább elhibázott lövésekkel vétette magát észre.

A második félidő is a pályaválasztó találataival indult, majd felváltva potyogtak a gólok. Sűrű Dezső csapata őrizte előnyét, az utolsó negyedre pedig maradt a korábbi különbség. A záró játékrész elején kissé ráijesztett az értük szurkolókra a hazai együttes, miután gyors egymásutánban két lövés is Hörömpő Botond kapujában landolt. Rendezték azonban soraikat a vasutasok - a Neptun egyszer ugyan még mattolta a hazai hálóőrt - és további négy szerzett góllal tették magabiztossá sikerüket. Az őszi szezon hátralevő három fordulójában rangadók várnak a Ceglédre.



Sűrű Dezső:

Sportszerű mérkőzésen, férfias csatában múltuk felül ellenfelünket. Sikerünk értéket növeli, hogy három alapemberünk hiányában tettük ezt meg.



Ceglédi VSE - Neptun VSC 14-8 (4-1, 3-1, 3-3, 4-3)

Cegléd, 50 néző, vezette: Homonnai Dániel, Kiss Attila



Cegléd: HÖRÖMPŐ - Magyar B. 3, Zeman 3, Reményi, Süveges 1, TURCSÁNYI 1, BUKTA 2. Csere: CZIGÁNY 4, PATAKI, Szirmai, Szabó R., Kakuk. Edző: Sűrű Dezső.



Gól - akcióból: 19/7, ill. 23/5.

Gól - centerből: 1/0, ill. 1/1.

Gól - büntetőből: 2/2, ill. 0/0.

Gól - emberelőnyből: 5/5, ill. 10/2.