A jászberényiek az első fordulóban a Salgótarjánt fogadták, ahol a meccs első félidejében nem született gól. A második játékrész közel fele is eltelt már, amikor is Ádám Réka megtörte a csendet, és megszerezte a vezetést csapata számára. A nógrádiak azonban a mérkőzés utolsó négy percében háromszor is betaláltak, így a Salgótarján elvitte a három pontot a Jászságból, Csörghe Tamás együttese pedig vereséggel kezdte az idényt.

Tehetség SE–Salgótarjáni VSE 1–3 (0–0)

Jászberény, Bercsényi Sportcsarnok, vezette: Fodor Zsolt (Fenyvesi Sz., Fodor C.)

Tehetség: Farkas V. – Ádám R., Hagymásy, Turza, Fábián P. Csere: Fülöp R., Kollár. Edző: Csörghe Tamás.

Gólszerzők: Ádám R. (28.), ill. Budveszel (36., 39.), Bujtár-Bokor (38.).