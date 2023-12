Visszatértek a csillagok! Hiszen Szolnoknak rengeteg sportcsillaga, és majdani, ma még kicsiny csillaga van, de akikben már most pislákol a későbbi, felnőtt sikerek fénye. Ők az elmúlt években kiszorultak hagyományos év végi ünnepi terükből, és a B. Nagy Pál Sportcsarnokban tartották évzáró gálájukat, a Városi Sportcsarnok helyett. Utóbbiba tértek vissza szerdán, hogy megünnepeljék a lassan véget érő évet, és hogy átvehessék méltán kijáró elismerésüket azok, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak 2023-ban.

Ehhez képletesen is csillagokat hívott segítségül a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola. Az egyesület a megnyitó előtt a Star Wars-filmek újragondolásával készített rövidfilmet vetített le a sportolókkal és hozzátartozóikkal megtelt csarnokban. A kivetítőn előbb a koronavírussal terhelt időszakot idézték meg, hogy aztán – a jól ismert dallamokra – annál örömtelibb kontraszttal, az elmúlt év sikereivel mutassák be: mindezek ellenére is kiváló eredményeket értek el a Sportcentrum versenyzői.

Ha már csillagok: a gálának klasszis díszvendége is volt dr. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó személyében, aki ma már a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese.

Ő is segédkezett egyébként átadni a Sportiskola új tablóját még a hivatalos ünnepség előtt. A tablón – a szokásoknak megfelelően – a klub válogatottságig jutó, és országos bajnokságot nyert sportolóinak arcképe kapott helyet, az idein 61 kiválóság látható.

Magán az évzáró gálán azokat a sportiskolás versenyzőket és edzőiket díjazták, akik 2023-ban magyar válogatott nemzetközi versenyen vettek részt, kerettagjai voltak a nemzeti csapatnak, magyar bajnokságon dobogós helyezést értek el, országos diákolimpiai döntőben dobogós helyezést értek el, illetve azokat, akik a szakosztályvezetők meglátása szerint kiemelkedő sportmunkát végeztek.

Ilyen versenyzőkből pedig összesen 169 is volt idén!

Mint Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola ügyvezetője rámutatott, a sport értékének fokmérője, hogy a Covid, és az annak nyomán adódott számos nehézség ellenére 1500 fölé emelkedett a Sportiskola sportolóinak száma. Mint mondta, 2023-ban 41 válogatottja volt az egyesületnek, 36-an nyertek magyar bajnokot és 81-en állhattak dobogóra.

A Szolnoki Sportcentrum Magyarország egyik legfontosabb vidéki sportszervezete. Bázisa a nemzetközi versenyre készülő válogatottaknak

– húzta alá az ügyvezető.

– A sport rengeteg olyan dolgot ad, amit más nem tud. Megtanít közösségben élni, tisztességgel nyerni és emelt fővel veszíteni – mondta Szolnok polgármestere. Szalay Ferenc kiemelte az egészséges életmódra nevelés fontosságát, mint mondta, Szolnokon alapstratégia a gyerekek napi, rendszeres mozgása. Emiatt a város a jövőben is teljes mellszélességgel kiáll a sport mellett.

Szolnok nagyszerű sportsikerek otthona, a város pedig kiválóan alkalmas a sportolásra, hiszen a város és a kormány biztosítja ennek alapjait – mondta Baji Balázs. A korábbi klasszis hangsúlyozta, a Szolnoki Sportcentrum eredményeivel kiérdemelte kiemelt státuszát.