A bő két éve bevezetett versenykiírás szerint a központok U14-es csapatait az MLSZ keleti és nyugati csoportokra osztotta. A győztesek rendre feljutnak az akadémiák kiemelt osztályába, a 2-7. helyezettek pedig az úgynevezett Országos Alap bajnokság gárdái közé. A MÁV fiataljai ide saját jogukon jutottak, vagyis a legjobb hétben végeztek az előző szezonban. A jó szereplés okán, illetve azért, mert ez a liga az akadémiai bajnokság előszobája is, több mérkőzésükön is jelen vannak a nagyobb klubok megfigyelői, akik árgus szemekkel nézegetik a tehetséges játékosokat. Így kerülhetett két gyerekük is a legjobbak közé, Varga Noel már a Debrecen, Székely Tamás Imre pedig a DVTK hasonló korú csapatait erősíti. A ceglédi születésű, de koszovói származású, Szolnokon egy évet eltöltő – előtte pedig a Tehetség SE-nél nevelkedő – Morina Etjan pedig a spanyolországi Tarragonai Nastic Sport Akadémián pallérozódik tovább. Rajtuk kívül is több fiatalemberen tartják tekintetüket a szakemberek, vagyis tavasszal is a figyelem középpontjában marad ez a korosztály.

Nem indult jól számukra egyébként a bajnokság, több vereséget is begyűjtöttek Baté Attila tanítványai, majd kiegyenesedett a csapat, felvette a ritmust és négy mérkőzést sikerült megnyernie. Jelenleg a tizenkét csapatot számláló mezőnyben a hetedik helyet foglalják el tizenhárom megszerzett ponttal, tavasszal pedig szeretnének még előrébb lépni. Erre jó alapot adhat, hogy rendkívül összetartó a társaság, szabadidejükben is szívesen csinálnak együtt programokat.