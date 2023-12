A két alapemberét, Süveges Mátét és Czigány Károlyt is nélkülözni kényszerülő Cegléd jól kezdte a mérkőzést és a gólgazdag első negyedben négyszer is megszerezte a vezetést, de – az utolsó kivételével - a hazai gárda minden esetben egyenlíteni tudott. A folytatásban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, ebben a felvonásban sikerült először vezetnie a Debrecennek. Három akciógólt is szerzett a házigazda, amelynek nyomán már előnnyel várhatta a második félidőt.

A folytatást is nagy csata jellemezte, felváltva potyogtak a találatok, egyikük sem tudott meglépni a másiktól. A zárónegyed gólváltással kezdődött, majd a hajrában már képtelen volt megfelelően koncentrálni a Cegléd és a tavalyi bajnok – három perc alatt – végleg eldöntötte a maga javára a találkozó kimenetelét.

DVSE-Master Good–Ceglédi VSE 14–9 (3–4, 4–2, 2–2, 5–1)

Debrecen, 100 néző, vezette: Madaras Gyula, Sándor Péter

Cegléd: Hörömpő – Magyar B. 2, Reményi, Balla D. 1, Kovács M. 1, Bukta 1, Turcsányi 1. Csere: Kakuk, Zeman 1, Hajdú, PATAKI 1, Nagy R. 1. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – összes lövésből: 39/14, ill. 34/9.

Gól – akcióból: 32/9, ill. 26/3.

Gól – előnyből: 6/4, ill. 7/5.

Védés: 20/11, ill. 22/8.

Sűrű Dezső: – Mindkét csapat a maximumot adta ki magából. Az utolsó negyedben kihagytuk az emberelőnyös helyzeteinket, a vendéglátók viszont pontosabbak voltak a végjátékban és végül megérdemelten nyertek. A két rutinos játékosunk hiánya különösen a hajrában érződött.