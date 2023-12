A 17. fordulóban az ugyancsak feljutásra aspiráló Vasas értékes pontokat vesztett, a Soroksáron, ahol a hazaiak a 90. percben egyenlítettek az egykori NB II.-es gólirály, Lovrenrics Balázs révén. A Budafok nyolc nyeretlen mérkőzés után két góllal verte a több mint egy félidőt emberhátrányban játszó Kazincbarcikát. A kiesési helyosztón sereghajtó Mosonmagyaróvár kétgóllal nyert Siófokon, így az őszi szezonban először diadalmaskodott idegenben. A feljutásra álló az elmúlt fordulóban a Vasastól fél tucat gólt kapó Győri ETO keserves küzdelemben csak egy góllal tudta legyőzni a pocsék szezont produkáló Ajkát. A szebb napokat is látott a Honvéd hazai pályán a végjátékben mentett egy pontot a BVSC-vel szemben. Ugyancsak a hajrában harcolt ki döntetlent a Gyirmót a Haladás, míg a Csákvár a Tiszakécske otthonában, mindez egyben azt is jelenti, hogy a kécskeiek továbbra is a kieső helyen tanyáznak.

A forduló hétfő esti záró meccsén a Nyíregyháza balmazújvárosi albérletében fogadta az ugyancsak várakozáson felül szereplő Kozármislenyt. A pályaválasztó szabolcsiak semmit nem bíztak a véletlenre végig dominálva, magabiztos 5–1-es győzelmet arattak, igaz a vendégek, Beke Péter kiállítása miatt egy órán keresztül emberhátrányban játszottak. A Szpari és egyben az őszi szezon utolsó találatát az egykori szolnoki házi gólirály, Novák Csanád jegyezte.

A folytatás tehát vasárnap lesz a másodosztályban érdekelt csapatok számára.

Eredmények: Soroksár–Vasas 1–1, Budafok–Kazincbarcika 2–0, Siófok–Mosonmagyaróvár 1–3, ETO FC Győr–Ajka 1–0, Tiszakécske–Csákvár 1–1, Szeged-Csanád–PMFC 1–0, Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC 1–1, Budapest Honvéd–BVSC Zugló 1–1, Nyíregyháza–Kozármisleny 5–1.

A bajnokság állása: 1. Nyíregyháza 40 pont, 2. ETO FC Győr 38, 3. Vasas 32, 4. Kozármisleny 31, 5. Szeged-Csanád 30, 6. Kazincbarcika 23, 7. Gyirmót 23, 8. Budafok 22, 9. Csákvár 22, 10. PMFC 22, 11. Soroksár 21, 12. Bp. Honvéd 21, 13. Haladás 19, 14. BVSC 17, 15. Tiszakécske 16, 16. Siófok 13, 17. FC Ajka 11, 18. Mosonmagyaróvár 10 pont.