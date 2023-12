– A Körmend elleni 79–73-as győztes mérkőzés utáni sajtótájékoztatón még az ellenfél vezetőedzője, Kocsis Tamás és csapatkapitánya, Ferencz Csaba is az ön teljesítményét méltatta. Mit szól hozzá?

– Nyilván örülök neki. Én is úgy gondolom, hogy az a két tripla nagyon jókor jött. Mikor feljöttem a pályára, akkor kapaszkodott vissza a Körmend, örülök, hogy ennyit hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. Ami ilyen sok ülés után nem is volt könnyű. Mindebben a szurkolóknak is nagyon nagy szerepe volt, hiszen ők skandálták a nevem. Ha ezt nem teszik, lehet, be sem állok. De ha be is állok, akkor sem tudtam volna ilyen teljesítményt nyújtani. Ezúton is köszönöm nekik a sok erőt és szeretetet.

– Mire gondolt azokban a percekben, amikor megállás nélkül követelték a pályára?

– Nagyon jólesett, megható volt, de nyilván nem engedtem át magam annyira az érzelmeknek, hiszen készen álltam arra, hogy lehet, pályára kell lépnem. Mindenesetre abszurd szituáció volt. Őszintén mondom, nem láttam még olyan forgatókönyvet, hogy valakinek skandálják a nevét, az beáll és nyerőember tud lenni. Én ilyet még nem éltem át, és az biztos, hogy ez életem egyik nagyon szép emléke marad.

– Az immár mindenki számára világos, hogy második Olajbányász-idényére közönségkedveccé vált. Ön minek tulajdonítja ezt?

– Elég nagy küzdő vagyok, igyekszem mindig odarakni magam. Nyilván azt nem lehet elvárni tőlem, hogy sorra meccseket nyerjek húsz pont feletti teljesítménnyel, de még ha rosszabb napom van, akkor is küzdök a csapatért, a klubért, a szurkolókért. Szerintem ez lehet az oka. És persze én is nagyon nagy önbizalmat kapok a szurkolóktól.