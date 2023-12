Vízilabda, OB I/B.

Ceglédi VSE–PTE-PEAC 11–11 (1–4, 3–4, 3–1, 4–2)

Cegléd, 70 néző, vezette: Berki András, Pásztor Antal

Cegléd: Veres – Magyar, Reményi 1, Balla, KOVÁCS M. 2, Nagy R. 1, Turcsányi 1. Csere: HÖRÖMPŐ (kapus), Kakuk, ZEMAN 4, Szirmai, PATAKI G. 1, Bukta 1. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – akcióból: 25/6, ill. 27/8.

Gól – centerből: 1/1, ill. 2/1.

Gól – emberelőnyből: 6/4, ill. 4/2.

Ezúttal sem számíthatott a hazai gárda két alapemberére, Czigány Károlyra és Süveges Mátéra, a kapuban pedig az első számú kapus, Hörömpő Botond helyett Veres Huba kezdett. Meglepte ellenfelét az újonc létére a tabella élmezőnyéhez tartozó pécsi alakulat és már az első negyed után három gólos előnyre tett szert. A folytatásban pedig villámgyors akciógólokkal megduplázta a különbséget a vendég gárda (1–7). Ebben az időszakban a hazaiaknak semmi nem sikerült, hiába dolgoztak ki helyzeteket, azok rendre kimaradtak, míg a másik oldalon szinte minden lövés találattal végződött. Ezt már az edző, Sűrű Dezső sem nézhette tétlenül, kapuscserével igyekezett stabilizálni a védekezést. A második játékrész felétől kezdte meg a felzárkózást a CVSE és négy gólra csökkentette hátrányát (4–8).

A harmadik negyedben mindössze egy PTE-találatot jegyezhettünk fel, de az utolsó két perc ismét Pataki Gergelyéké lett, így tovább olvadt a vendégek előnye (7–9). A záró felvonásban hamar egyenlíteni is sikerült (9–9), majd egyik és a másik oldalon is eredményesen fejeztek be támadásokat a mérkőző felek. Röviddel a vége előtt ismét a Pécs ragadta magához a vezetést (10-11), Kovács Milán utolsó másodperces bombagóljával azonban újfent egalizált a Cegléd, döntetlenre mentve a korábban már elveszettnek tűnt találkozót.

Sűrű Dezső: – A mérkőzés elején sokat hibáztunk, amit alaposan megbüntetett a Pécs. Ami viszont biztató, hogy hatalmas akarással hatgólos hátrányból tudtunk felállni, a mérkőzés végi csattanóval pedig legalább az egyik pontot sikerült megmentenünk.