A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, kik sportágukban az év legjobbjai. Megtették ezt idén is, ráadásul rekordszámú, 64 szövetség nevezte meg legjobbjait.

Köztük van több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sportoló is. A cselgáncsozók szövetsége szerint idén a legjobb női dzsúdós a szolnoki származású Özbas Szofi. A Honvéd versenyzője idén bronzérmet szerzett a dohai világbajnokságon. Ugyancsak járt világbajnokságon, sőt, aranyérmet is szerzett Kőváriné Ivánfi Brigitta. A szolnoki Megtorló Karok sokszoros magyar bajnok klasszisa ráadásul az idei Küzdősportok Világjátékán is ezüst-, illetve bronzérmet nyert. A legjobb női versenyzőnek választotta az evezős szövetség Pádár Lucát, a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola 18 éves tehetsége 2023-ban U19-es Európa-bajnoki ezüstérmet nyert. Lábtoll-labdában újszásziak vitték a prímet: a nők között Farkas Lillát, a férfiaknál Rab Alexandert választották 2023 legjobbjának.