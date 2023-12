Csapatunk csupán a tizedik helyen zárt, ami nem kerül majd be a sportág aranykönyvébe. Fogalmazzunk úgy, hogy a mieink nem tartoznak most a dobogóesélyesek közé, mint azt megszoktuk az elmúlt évtizedekben. A lényeg, hogy az olimpiai kvalifikáció még meglehet csapatunknak, de erről később teszünk majd említést.

– Minden jó, ha jó a vége! – kezdte Gréta, aki az egyik legfiatalabb játékos a válogatottban. – Nehéz sorozat áll mögöttünk, sérülések és betegségek zavarták a felkészülésünket. Sajnos a vb alatt is voltak hasonló problémáink, hat meccset játszottunk, minden másnap pályára léptünk. Az utolsó, horvátok elleni találkozónkon csapatban voltam, sajnos nem jutottam szóhoz, de vert helyzetből sikerült fordítani, amivel legyőztük őket, és ezzel megvan a lehetőség, hogy áprilisban kiharcoljuk az olimpiai indulást.

Hat mérkőzést játszott csapatunk, Gréta 66 perc játéklehetőséghez jutott, 12 lövésből 8 gólt ért el, és jegyzett három gólpasszt is.

– Első felnőtt-világbajnokságom volt, óriási élmény és megtiszteltetés számomra, hogy a hazámat képviselhettem a világbajnokságon. Amikor pályára kerültem, mind védekezésben, mind támadásban igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Nagyon jól éreztem magam a csapatban, azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is jó közösséget alkotunk, és reméljük, hogy a folytatásban lesznek még jobb eredményeink is. Nemsokára folytatjuk az Európa Kupa küzdelmeit, többek között találkozunk majd a vb-ezüstérmes norvég válogatottal is.

Azt már tudjuk, hogy április 11–14. között rendezik meg a kvalifikációs tornát, amelyben a svéd, a japán és a kameruni válogatott lesz a mieink vetélytársra. Közülük két csapat jut ki az olimpiára. Egyelőre nem ismert a helyszín, annyit tudunk, hogy hazánk is megpályázza a rendezés jogát.

– Úgy tudom, hogy a svédek is pályáznak a rendezésre – kapcsolódott be újra Gréta. – Én azt gondolom, hogy mivel a svédek most társrendezők voltak a vb-n, ezért nagyobb az esélyünk a rendezésre. Szép, nagy, modern csarnokaink vannak, és nálunk is szeretik az emberek a kézilabdát. Biztos remek hangulatban játszhatnánk, ami megkettőzné az erőnket. Kamerunnal és a svédekkel játszottunk nemrégiben a világbajnokságon. Kettejük közül az előbbi csapat tűnik a leggyengébbnek, a svédektől kikaptunk legutóbb, de nem verhetetlenek. Minden bizonnyal Japán lehet a mérleg nyelve. Kisvárdán a csapattársam Akiyama Natsumi jobbszélső, aki szintén válogatott, jó játékosaik vannak, sok mindent elmond róluk, hogy a dánokat is legyőzték a vb-n.

Az egyik kézilabdaszaklap azt írta, hogy Juhász Gréta fejlődését jól szolgálná, ha egy olyan csapathoz szerződne, amelyik nemzetközi kupában is érdekelt. A játékos nem kertelt, elmondta, hogy a nyáron klubot fog váltani.

– Nagyon szeretek Kisvárdán játszani, a csapatban és a városban is jól érzem magam. Mégis úgy gondoltam, hogy három évad után váltani fogok, amit már be is jelentettem Várdán. Egy olyan együtteshez igazolok majd, amelyik a nemzetközi kupában is szerepel. A csapat nevét azonban nem szeretném még elárulni, mert úgy egyeztünk meg leendő klubommal, hogy egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra a transzfert. Egyelőre a Kisvárdát szeretném segíteni, hétfőn már edzésre jelentkeztem náluk, hiszen de­cember 30-án bajnoki mérkőzésen fogadjuk majd a debreceni Lokit. Csak karácsonykor leszek itthon, Mezőtúron, családi körben.