Eredmények:

I. osztály:

Visszavette a vezetést a tabellán a Papírforma csapata, miután legyőzte a sereghajtó Laune legénységét, az eddig listavezető Mozaik Kerámia viszont simán kikapott a Stilo d’Oro együttesétől. Úgy hogy izgalmasnak ígérkezik a tavaszi folytatás, a bajnoki címért és a dobogó harmadik fokáért egyaránt.

11. forduló: Laune–Papírforma 1–3, Fire Oil–AMT 3–2, GÉF-PRO– Danyi Optika 1–1, Mozaik Kerámia–Stilo d’Oro 0–5, szabadnapos: Csontos.

Őszi végeredmény: 1. Papírforma 28 pont, 2. Mozaik Kerámia 25, 3. Fire Oil 19, 4. Stilo d' Oro 19, 5. GÉF-PRO 14, 6. Csontos 13, 7. AMT 12, 8. Danyi 12, 9. Laune 3 pont.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Varga Mihály (Stilo d'Oro) 14 gól, 2. Szabó Bence (Papírforma) 13, 3-4. Bokor József (Csontos), Márkus Zsolt (Mozaik Kerámia) 12, 5. Pap Viktor (AMT) 11, 6. Szabó Martin (AMT 10 gól.

II. osztály:

A másodosztályban négy pont a listavezető Nesztor Autó előnye, legfőbb üldözői a Non Stop Vill és a Bad Boys csapataival szemben. Mellettük a negyedik helyen álló SRS gárdáját sem lehet leírni az érmekért folyó csatározásokban.

9. forduló: Vád-Law–Build & Job Holding 3–2, Non Stop Vill Team– Nesztor Autó 2–5, Team Zero–Bad Boys 0–1, Fegyi Brothers–Czető Acél Kft. 4–4, SRS–Népsport 3–1.

Őszi végeredmény: 1. Nesztor Autó 23 pont, 2. Non Stop Vill Team 19, 3. Bad Boys 19, 4. SRS 17, 5. Team Zero 13, 6. Build & Job Holding 10, 7. Czető Acél Kft. 9, 8. Vád-Law 7, 9. Fegyi Brothers 5, 10. Népsport 1 pont.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Pap Gyula (Non Stop Vill Team) 13 gól, 2. Pilipkó János (Team Zero) 12, 3. Suki Norbert (Non Stop Vill Team) 10, 4. Mozsár János (Non Stop Vill Team 8, 5-7. Cherrati Samirng, Nagy Kristóf (mindkettő: Build & Job Holding), Szénási Mihály (Nesztor Autó) 6 gól.

III. osztály:

Döntetlent játszott az éllovas ODBE Cafe Corso csapata a Bőrizomtömlő elleni rangadón, így egy pontra csökkent az előnye a Nehéz SE-t gárdájával szemben. Az utolsó forduló gólparádéját a harmadik helyen álló Kés Villa Real csapata szolgáltatta, miután kiütötte soros riválisát, a Trakció legénységét.

11. forduló: ODBE Cafe Corso–Bőrizomtömlő 3–3, Street-foot–Kovács Tüzép 2–7, Himbi-Limbi–Nehéz SE-t 0–1, Besenyszög–AC Baci 0–2, Grundfoci–Blue Wariors 2–0, Kés Villa Real–Trakció 11-1.

Őszi végeredmény: 1. ODBE Cafe Corso 29 pont, 2. Nehéz SE-t 28, 3. Kés Villa Real 24, 4. Bőrizomtömlő 21, 5. Himbi-Limbi 21, 6. AC BACI 16, 7. Kovács Tüzép 15, 8. Grundfoci 12, 9. Trakció 10. Besenyszög 9, 11. Street-foot 3, 12. Blue Warriors 0 pont.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Ifj. Fehér László (ODBE Cafe Corso) 25 gól, 2-4. Csík János (Bőrizomtömlő), Farkas Sándor (Nehéz SE-t), Imre József (ODBE Cafe Corso) 16, 5-6. Lázár József (Kés Villa Real), Nádházi Ákos (Kés Villa Real) 14 gól.

Szeniorosztály:

Az öregfiúk záró fordulójában az őszi első Stabil FC és üldözője a Fire Oil legénysége is hozta a kötelező győzelmet. Minden bizonnyal kettőjük között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, majd május végén.

9. forduló: Stabil FC–PSL SAN KFT 5–0, Castrum-Ex–HYAB 4 Cent 6–2, Oldsmobile–Fire Oil 4–6, szabadnapos: Műszol.

Őszi végeredmény: 1. Stabil FC 24 pont, 2. Fire Oil 22, 3. Castrum-Ex 16, 4. HYAB 4 Cent 12, 5. Oldsmobile 9, 6. Műszol, 7. PSL SAN Kft. 0 pont.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Csató György (Oldsmobile) 14 gól, 2-3. Papp Lajos (Stabil FC), Szádvári Gergő (Stabil FC) 12, 4. Vígh László (Műszol) 9, 5-6. Szokolai János (Fire Oil), Kodó Gábor (Stabil FC) 8 gól.