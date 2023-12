Az Andersen Liga alapszakaszának újabb fordulójában a Lehel HC a Worm Angels csapatát fogadta. Az első harmad még szorosan alakult, a jászberényiek 2–1-re vezettek az első húsz perc végén.

A második játékrészben aztán elhúzott ellenfelétől a Lehel, és 6–1-es előnnyel várhatták a záróharmadot. Az utolsó felvonásban is domináltak a jászságiak, védekezésüket nem tudta feltörni ellenfele, míg a hazaiak továbbra is remekeltek, és kialakították a 10–2-es végeredményt, a Lehel pedig továbbra is vezeti a bajnokságot.

Lehel HC–Worm Angels 10–2 (2–1, 4–0, 4–1)

Jászberény, 153 néző. Vezette: Molnár Márkó, Gáspár Balázs (Kocsány B., Pályi-Kiss P.)

Gólszerzők: Görbe (9.), Borbát (17.), Karda (34., 48.), Nyika (35., 37.), Tiurikov (38.), Fedorin (41.), Popov (44.), Gáspár B. (54.), ill. Borbás (16.), Somogyi (54.).