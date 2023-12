Gyors gólváltásokkal indult a mérkőzés, két perc alatt négy is esett belőlük (2–2). Czigány Károly akcióból elért találatára már sokáig nem érkezett válasz, helyette hatalmas küzdelem, férfias csata jellemezte a játékot, amelyben egyik csapat sem tudott a másikkal szemben felülkerekedni. A negyed hajrájában mégis sikerült emberelőnyből a vendégeknek egyenlíteniük. A folytatásban először, s mint később kiderült utoljára megszerezte a vezetést a VIWA (3–4). Ez még nagyobb erőbedobásra sarkallta a pályaválasztó játékosait és remek akciókat vezetve megléptek két góllal (6–4). Jól működött a zónavédekezés, de hatékonyak voltak a szoros emberfogás alkalmazásánál is. Többször is sikerült lefordulások után létszámfölényes helyzeteket kialakítani az OSC kapuja előtt, ennek köszönhetően kétgólos hazai előnnyel vonulhattak rövid pihenőre a csapatok.

A folytatásban újabb hazai gól (7–4), majd két perces megtorpanás következett, utóbbi nyomán egyenlített az ellenfél, három góllal terhelve meg Hörömpő Botond hálóját. Döntetlen állással fordultak rá az utolsó negyedre az együttesek, amelyben Nagy Richárd és Kovács Milán szépségdíjas akciógóljai nyomán már győztesnek érezhették magukat a vasutasok (10–8), ám ezt is kiegyenlítette a szintén győzelemre játszó vendéggárda. A nyertes találatot végül a mezőny egyik legjobbja, Zeman Márton vitte be, amellyel megérdemelten tartotta otthon a pontokat a Cegléd, és fellépett a dobogóra.

Ceglédi VSE–VIWA OSC 11–10 (3–3, 3–1, 2–4, 3–2)

Cegléd, 50 néző, vezette: Bujka János, Besenyei Richárd

Cegléd: HÖRÖMPŐ – Magyar B., ZEMAN 3, REMÉNYI 1, Kovács M. 1, Nagy R. 1, Bukta 1. Csere: CZIGÁNY 2, Szirmai, Pataki, Balla D. 1, Süveges, Turcsanyi 1. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – akcióból: 18/9, ill. 24/5.

Gól – büntetőből: 0/0, ill. 1/1.

Gól – emberelőnyből: 8/1, ill. 8/4.

Sűrű Dezső: – Az egyenlő erők küzdelmében talán azért sikerült a végén mégis felülkerekednünk, mert még a vendégeknél is jobban akartuk a győzelmet.