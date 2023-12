– Hogyan lehet megállítani a mostani Falcót?

– Nagyon jó dobóformát kell mutatnunk és türelmesnek kell lennünk. Nem szabad ész nélkül rohannunk a Falco ellen, mert ha kicsit is hibázunk, azt gyorsan kihasználhatják, és ha kiépítenek egy nagyobb különbséget, onnan már nehéz visszajönni. Fegyelmezetten kell játszanunk, meg kell akadályoznunk, hogy lendületbe jöjjenek. Lassítanunk kell a játékukat, minél több öt az öt elleni helyzetre kényszeríteni őket, és akkor lehet esélyünk nyerni.

– Miodrag Rajkovics vezetőedző a legutóbbi hazai mérkőzésük után név szerint is kiemelte önt, mint aki a játékával stabilitást adott az Olaj­bányásznak. Hogyan látja a szerepét a jelenlegi Olajban?

– Az elmúlt pár meccsem már jobban sikerült. Amikor beálltam, tudtam lendíteni a csapat játékán. A szolnoki éveim alatt egyébként is az volt az erényem, hogy a padról új erőt adtam a csapatnak. Most is ez a fontos nekem. Mindegy, hogy mennyi időre, védekezésben vagy támadásban. Egy jó hívással, jó figurával igyekszem segíteni a csapatomat. Habár nem indult jól a szezonom, úgy érzem, kezdek jobban játszani és a csapat hasznára lenni.

Pongó Máté, a Szolnok irányítója szerint a maximumot kell kihozniuk magukból a Falco ellen

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW Archívum

– Kilenc mérkőzés után hat győzelemmel és három vereséggel a harmadik helyen áll a Szolnok. Hogyan vélekedik eddig az idényről?

– Játékban lehetne még javulni, de ha csak az eredményeket nézzük, nem állunk rosszul. Volt két csúnyább idegenbeli vereségünk, de azokon a mérkőzéseken felforgatott kerettel álltunk ki a sok sérült miatt. A hazai meccseket pedig hoztuk. Ahhoz viszont, hogy a szezon hátralévő részében is versenyképesek maradjunk, természetesen még fejlődnünk kell. A ligában összességében a Falco és az Alba kiemelkedik, mögöttünk azonban van még négy-öt csapat, amelyek bármikor megverhetik őket.

– Immár szombathelyi játékosként látogat a Tiszaligetbe az öccse, Marcell. Beszéltek a közelgő találkozóról?

– Hát igen, mondtam már neki, hogy nagy hangulat lesz! Ő még nem volt Szolnok–Szombathely mérkőzésen, lehet, hogy meg is lepi majd. Azt, hogy egymás ellen játszunk, már korábban megszoktuk.

– Pontosan milyen atmoszférát vár vasárnap?

– Telt házra számítok, sok szurkolóra. Bízom abban, hogy a drukkereink mellettünk lesznek, bárhogyan is alakul a találkozó. Az elmúlt években tényleg elképesztő hangulat volt ezeken a mérkőzéseken, és meg is tudtuk verni a Falcót. Remélem, óriási hangulatban, egy jó mérkőzést tudunk játszani.