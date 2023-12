Három és fél perc volt hátra az NKA Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász összecsapásából, amikor a Szolnok egykori csapatkapitánya, a ma már pécsi színekben játszó Kovács Péter elvállalt és bedobott egy középtávolit. 82–81-re módosult az állás azzal a két ponttal, amellyel a mérkőzésen először mutatott hazai előnyt az eredményjelző. Utóbb kiderült, innen már nem volt visszaút a Szolnoknak, amely csapat elfogyott az utolsó negyedre, és akárcsak a nyári, pécsi edzőmeccsükön, ezúttal is nyert helyzetből buktak el.

Pedig hát volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, sima meccse lesz az Olajnak. Például a második negyedben, amikor többször is 15 ponttal vezetett a vendég csapat. De amikor ennél kevesebb volt az Olaj-előny, akkor sem engedte veszélyesen közel magához a Pécset a Tisza-parti gárda, amely jó ideig kézben tartotta a mérkőzést.

Azért voltak arra utaló jelek, hogy ezúttal – is – nehéz dolga lesz a piros-feketéknek. Az irányító Jr. Clay kiesése után még két, fiatal játékos, Sebők András és Arabo Abraham is lebetegedett a pécsi túrára. Majd még a találkozó első felében gyakorlatilag elvesztették az idényben talán eddig legjobban teljesítő szolnoki játékost, Dustin Thomast, aki négy személyi hibát is összeszedett addig, és a padra kényszerült. Az irányítóhiányt szinte egy személyben kellett megoldania Pongó Máténak, aki ezt ragyogóan meg is tette, és a dupla-duplázó Demajeo Wiggins is kiválót nyújtott.

Ám a szűkös keretű szolnoki együttes elfáradt a végére, hét labdát adott el csak az utolsó negyedben. A pécsiek pedig köszönték szépen a jótékonykodást, és a bosnyák légió vezérletével behúzták a meccset.

NKA Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 94–86 (20–27, 19–19, 28–24, 27–16)

Nemzeti Kosárlabda Akadémia, vezette: Györffi, Török D., Söjtöri.

Pécs: Kerpel-Fronius 2, Benke K., DURMO 24/3, Herger, MANJGAFICS 23/9. Csere: Lados, MELEG G. 14, Scherer, NIKOLICS 21, Kovács P. 7/3, Hockenrup-Fischer 2, Luzaics 1. Edző: Goran Tadics.

Szolnok: PONGÓ 18/6, Eads 14/3, Little 6, Lukács 4, Révész 4. Csere: Thomas 13/6, Rudner 5/3, Pallai 5/3, Horváth Á., WIGGINS 17, Kiss D., Vincze R. Edző: Szarvas Gábor.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 4–9, 4. perc: 8–11, 6. perc: 11–17, 8. perc: 16–20, 12. perc: 20–31, 14. perc: 24–35, 16. perc: 26–41, 18. perc: 32–43, 22. perc: 42–51, 24. perc: 44–57, 26. perc: 55–61, 28. perc: 59–68, 32. perc: 71–76, 34. perc: 74–80, 36. perc: 80–81, 38. perc: 88–83.