A ceglédiek 3–7-es mutatóval a tabella 10. helyéről, míg a szebb napokat is látott szabolcsiak 1–9-cel a sereghajtó pozíciójából várták az összecsapást.

Ceglédi KE–Nyíregyháza BS 97–85 (28–29, 29–14, 16–22, 24–20)

Cegléd, 200 néző. Vezette: Menyhárt F., Pécsi Zs., Szőts D. Cegléd: Herendic 2, Dragasevics 13/6, Kertész 3/3, CSABA Gy. 31/9, CSORVÁSI 13.

Csere: Horváth M. 9/9, VELKEY 20/12, Berkics M. 2, Horváth Á. 4, Zsók.

Edző: Sértő Ádám. Nyíregyháza: BUS 20/9, Végső 6/6, Szobi 12/6, TARJÁN 27/6, Vaiangina 3/3. Csere: Völgyi 4, Bonifert 2, Geiger 9/3, Glatz 2, Nagy S.. Edző: Merim Mehmedovics.

Az első negyedben még fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban egy 12–0-s rohammal elhúztak a fölpörgő ceglédiek. Sőt a folytatásban a jó formában játszó Csaba György és Velkey János pontjaival már 57–43-ra vezettek. A fordulást követően sokáig tartotta előnyét a hazai alakulat, a nyíregyháziak azonban hosszú hajrát nyitottak és a 33. percben öt pontra csökkentették hátrányukat, 75–70. A hazaiak azonban nem hagyták kicsúszni kezükből a győzelmet, a Csaba György–Horváth Máté–Csorvási Milán trió vezérletével behúzták a mérkőzést.

– Egy nagyon rutinos és jó csapat ellen játszottunk – mondta Merim Mehmedovics, a Nyíregyháza edzője. – A múltkori mérkőzés után nem arra készültünk, hogy ma 97 pontot kapunk.

A Cegléd elég rutinos, nagy múltú játékosokkal, akik pontosan tudják, hogyan kell játszani egy ilyen meccset, amit meg is tudtak nyerni. A Cegléd edzője, Sértő Ádám pedig ekképp nyilatkozott: – Jár a srácoknak az elismerés a ma esti győzelemhez! Nehéz hetünk volt, sajnos nem pont úgy tudtunk készülni, edzeni, ahogy elképzeltük. Ezért is le a kalappal a fiúk előtt, nagyon büszke vagyok rájuk. Megmutatták, mire is képesek, kiadtak magukból mindent. Teljesen megérdemelt a győzelmük, ez az övék! Mi mindenképp szeretnénk tovább menetelni a Hepp Kupában is, kedden várjuk a szurkolóinkat! A Hepp Kupában a Vásárhelyi Kosársuli csapata lesz a CKE vendége kedden 19.15-től.

A bajnoki folytatásban pedig a Jászberény vendégei lesznek a ceglédiek szombaton 17 órától. További eredmények: Vasas Akadémia–Jászberény 82–71 (csütörtökön játszották, PVSK–Phoenix MT Fót 107–70, Budafok–MEAFC 96–73, Óbudai Kaszások–BKG PRIMA Akadémia 91–90, Salgótarján–MAFC 74–106. A DEAC U23–TF-BP találkozót vasárnap 18 órától rendezik..