Úszódressz helyett evező

Kit tudja, milyen úszó vált volna Pádár Lucából? Valószínűleg kitűnő, hiszen a szolnoki sportolónak gyerekkorában kimagasló eredményei voltak, a régió kiemelt tehetségeket gondozó programjába is beválogatták. Csakhogy elkezdődött a tiszaligeti uszoda felújítása, az úszószakosztály pedig majdhogynem felbomlott. Ahhoz, hogy úszókarrierjét folytassa, Lucának el kellett volna költöznie, de ő a szülővárosában akart maradni. És maradt is. És megmaradt még valami az életében: a víz. Hiszen egy ugyancsak úszóból lett evezős edzéstársa javaslatára egy napon megjelent a szolnoki hajóházban. Tetszett neki, amit ott látott, jó volt a közösség, így ott maradt a szolnoki evezősök között. Döntése helyesnek bizonyult, nem telt bele sok idő, és jöttek a ragyogó eredmények, 2023-ban pedig – még fiatalkorúként – a felnőtt magyar mezőnyben is letette névjegyét.

– Nyolc év úszást nem volt könnyű ott hagyni. Nehéz volt az elválás, főleg, mert nagyon jólelkű edzőm volt. De annyira fiatalon muszáj volt ellenállnom a kísértésnek – árulta el hírportálunknak a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola versenyzője. – Viszonylag hamar ment az átállás az evezésre, az erőnlétemmel, az állóképességgel nem volt gond, hiszen azt az úszás kitűnően megalapozta. A technikát kellett elsajátítanom, de úgy éreztem, nyert ügyem van – mondta.

Eb-ezüst és ob-aranyak

A nyert ügy pedig esetében nem túlzás, hiszen hazai szinten korosztályának legjobbjává vált az elmúlt években, majd idén ezüstérmet szerzett az U19-es Európa-bajnokságon. Hovatovább – mindössze 17 évesen – ugyancsak ezüstöt nyert a felnőtt magyar bajnokságon.

– Ezt az egészet az előző tél alapozta meg. Ha akkor nem végzem el teljes becsülettel a munkát, most nem mondhatnám magaménak azokat a sikereket, amelyeket pedig nagyon is szerettem volna elérni. Ez azt jelenti, hogy tavaly szeptember végétől kezdődően teljes koncentrálással végigcsináltam a téli alapozást. Márciusban már mentünk meleg vízi edzőtáborba két hétre, azt is teljes intenzitással végigcsináltam, mert a szemem előtt lebegtek a céljaim – fogalmazott.

– Legkedvesebb emlékem az idei évről az Európa-bajnokság. Eleinte nem gondoltam, hogy összejöhet, de mikor megláttam az indulókat, akkor már láttam az érem esélyét.

Ez annyira motivált, hogy sikerült behúznom egy második helyet. Ennek nagyon örültem, ki is csordult pár örömkönny...

Lucának jól sikerült a világbajnokság is, amelyen 12. helyen végzett annak ellenére, hogy a szélviszonyok nagyban hátráltatták. De nem maradtak el a hazai sikerek sem: az országos bajnokságon 14 futamot ment négy nap alatt, és számos győzelmet szerzett. Többek között nyert a saját korosztályában és U23-ban is, a felnőtteknél pedig másodikként végzett úgy, hogy négy tizedmásodperccel maradt le a győztestől.

Mindezt ráadásul egyéniben. Hiszen Luca, bár szeret is nagyobb egységekben evezni, és eredményes is, úgy tartja, az az érem csillog a legszebben, amit egyéniben nyer.

A tehetségnek egyébként még egy 12. hely is összejött a krefeldi U23-as Eb-n, amelyről úgy vélte, már csak ajándék volt számára, örül, hogy megbíztak benne, és nagyon jó tapasztalatszerzés volt.

Ötkarikás célok, de vajon 2024-ben?

Azt korainak tartja kijelenteni, hogy immár a felnőttválogatottba is berobbant volna, de évről évre próbál közelebb kerülni ehhez. Mint mondta, mindig is az volt a célja, hogy a „nagyok” között bekerüljön a legjobb háromba, ami össze is jött. Arra pedig különösen büszke, hogy erőnlétileg már most ő számít a legjobbnak. Igaz, azt nem meri kijelenteni, hogy már 2024-ben olimpiai indulásra tör, mivel még túl fiatalnak gondolja magát. De hát nem csak olimpia lesz 2024-ben. Jövőre Magyarország ad otthont a felnőtt-Európa-bajnokságnak, és lesznek pótkvalifikációs versenyek is.

– Szeretnék ezeken a versenyeken minél jobb helyezést elérni. Az U23-as Eb-n szeretnék érmet szerezni, mert az nagyon nagy dolog lenne, a világbajnokságon pedig a legjobb hatba kerülni. És ha mégis sikerülne kvalifikálni az olimpiára, akkor nagyon büszke leszek, mert ez az egyik legnagyobb álmom. Kevés embernek adatik meg, hogy ilyen fiatalon kijusson az olimpiára, jó lenne közéjük tartozni. Azért edzek nap mint nap, hogy ezt átélhessem – összegzett Luca.

Mindezen felül pedig még a technikáján is szeretne csiszolni az új esztendőben.

Azt már mi tesszük hozzá: ha fejlődése töretlen marad, sokan örülnek majd annak, hogy – konkrétan és képletesen is – új vizekre evezett.