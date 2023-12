U16-os korosztály

A nagyobb korosztály az előző idényben a regionális kiemelt bajnokságban szerepelt, és az erős mezőnyben a dobogóról épphogy lemaradva a negyedik helyen végzett, több utánpótlás-nevelő központot is maga mögé utasítva. Viola Kálmán edző irányítása mellett ezt a teljesítményt még tovább tudták fokozni, hiszen a nagyobb korosztályban félszezon után jelenleg vezetik a tabellát az Újpest, a DEAC és a Vác csapatait megelőzve. A tizennégy együttest számláló mezőnyben három meccsük lett döntetlen, és csupán egyetlen vereséget szenvedtek el, azt is az utolsó fordulóban. Sikerük egyik titka az egység, de egyénileg is több tehetségesnek vélt játékos rúgja a bőrt közöttük, Lázók Ruben és Sulyok Róbert Márton például egyaránt a góllövőlista élmezőnyéhez tartozik, előbbi ráadásul Veress Áron kapussal már a felnőttcsapat edzésein is részt vett.

A bajnoki sikereik mellett a Magyar Kupa küzdelmeiben is szépen helytálltak, és a klubon belül ez a korosztály jutott a legtovább. A legmagasabb osztályban szereplő és ott harmadik Ferencváros hasonló korosztályú gárdájának sokáig egyenlő partnereinek bizonyultak, végül a harmincperces hosszabbításban elért Fradi-gól állította meg a MÁV fiataljainak menetelését.

U14-es korosztály

Az Antal Gábor és Szatmári János edzőpáros irányítása alatt pallérozódó U14-es gárda az idei szezonban játszik először teljes pályán, és a jelek szerint hamar sikerült a fiataloknak a nagyobb térhez alkalmazkodniuk. Remekül kezdték a bajnokságot, egyik nagyarányú győzelem követte a másikat, mindössze két döntetlen árnyékolta a képet. Ám jött a listavezető Újpest elleni derbi, majd az utolsó fordulóban a Gödöllővel szembeni újabb rangadó, amelyen a tabellát toronymagasan vezető riválisok – csak egymás ellen vesztettek pontokat – nagy csatában legyőzték a Tisza-parti fiúkat.

Teljesítményük azonban így is megsüvegelendő, és egyénileg is kiemelkedően teljesítenek néhányan – a góllövőlistát nagy fölénnyel vezető Ruskó Zétény Balázs, Viola Kristóf és a már a felnőttcsapatban játszó Pelles Patrik testvérei, Ákos és Áron szép jövő előtt állhatnak. Négyen ráadásul ­akadémiai próbajátékon is vettek már részt: Faragó Róbert a DVSC-nél, Ruskó Zétény a DVTK-nál, a Kisvárdánál és a Honvédnál, Pelles Ákos és Áron pedig a DVTK-nál és a Kisvárdánál.