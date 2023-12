Idén elég sűrű az élmezőny, az első öt csapat hat ponton belül van, de a hatodik helyen lévő Szajol sincs nagyon lemaradva. A vármegye I. tabelláját jelenleg a Tiszaföldvár vezeti három pont előnnyel a második Törökszentmiklóshoz képest. A tiszazugiak tizenöt meccsükből tizennégyet megnyertek, egyedül a Mezőtúr tudta csak legyőzni Sonkoly Lajos együttesét (3–1).

A Miklós a 12. fordulóig hibátlanul menetelt, ám ezt követően három nagyon nehéz mérkőzés várt Gusztafik Péterékre. Sorban jött a Tiszaföldvár, a Mezőtúr és a Jászfényszaru az utolsó három őszi meccsen. Ebből kettőt is elveszítettek Gergely Mátyás tanítványai (a Földvár ellen 5–1, a Jászfényszaruval szemben pedig 1–0), ez pedig elég volt ahhoz, hogy visszacsússzanak a második helyre.

A dobogó legalsó fokára a nyáron megerősödött Mező­túr fért még fel, amely első hat találkozóját egyaránt megnyerte, ezt követően viszont két vereség is becsúszott (a Jászfényszaru ellen 2–1, a Szajollal szemben 1–0). Erdősi Gyuláék ezt követően már csak a Törökszentmiklóstól kaptak ki, remek támadójátékuknak és védekezésüknek köszönhetően pedig odaértek a harmadik helyre.

A Jászberény nagyot hajrázott a szezon végéhez közeledve, legutóbbi hét meccsén sikert aratott. Az NB III.-ból kiesett fiatal gárdán csak a tabellán előtte álló három csapat fogott ki, ezenkívül az összes mérkőzését megnyerte, köztük a jászsági derbit is a Jászfényszaru ellen (1–0).

A Jászfényszaru pont nélkül maradt az első fordulóban Szajolban (3–2), ám már akkor tudni lehetett, hogy idén akár még túl is teljesítheti az együttes a tavalyi hatodik helyet. Egyelőre ez még csak egy hellyel sikerült, azonban nem kizárt, hogy tavasszal még feljebb kerülhetnek a tabellán a jászságiak, pláne akkor, ha Szanku Kristóf hasonló tempóban lövi a gólokat az idény második felében is – a 28 éves támadó jelenleg 17 találattal vezeti a vármegye I. góllövőlistáját –, illetve a védekezésben is hasonlóan teljesítenek, kilenc bekapott góljuk ugyanis a legkevesebb a mezőnyben.

Az élmezőnytől egy kissé le van maradva ugyan a Szajol (öt pont az ötödik Fényszaruhoz képest), azonban közel sem behozhatatlan a hátránya. Az előző tavasszal fel­támadó együttes nagyjából belőtte magát arra a pozícióra, ahová való, de akár még ebben is lehet több, hiszen megmutatták már Vincze Patrikék, hogy képesek lehetnek bárkit legyőzni (a Jászfényszaru ellen 3–2, a Mezőtúrral szemben 1–0). Az utolsó fordulóban viszont, óriási meglepetésre, 7–0-ra kikaptak az éllovas földváriaktól, Balogh Pálék viszont abban reménykedhetnek, ez csupán egyszeri botlás volt, és hasonló sem fordul elő velük még egyszer a szezonban.