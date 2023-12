A Jánoshida hektikusnak mondható teljesítményt nyújtott ősszel. A tabellán előtte lévő csapatok közül egyedül a Szajolt győzte le (1–0), a Tisza­földvár ellen ráadásul egy jókora pofonba is beleszaladtak Antal Gábor tanítványai (8–0). Furcsa módon ráadásul az együttes vendégként szerepelt jobban ősszel, 23 pontjából 16-ot szerzett távol otthonától. Nyáron ugyan megerősödött a csapat, viszont elég vékonynak tűnik a keret, a meccsek nagy részén ki sem tudta használni öt cserelehetőségét a Hida. Így tavaszra a keretbővítés talán megoldhatná a jászságiak gondjait, és akár zárkózhatna a szezon végéig az élmezőnyhöz.

A Rákóczifalva két győzelemmel kezdte az idényt, az azt követő négy vereségével azonban vissza is csúszott a gárda a középmezőnybe. Ruskó Zsolt együttese hazai pályán volt eredményesebb, 19 megszerzett pontjából 15-öt gyűjtött be otthon. Idei teljesítményük ráadásul egyelőre úgy tűnik, hogy nagyban függ Major Pétertől, aki 14 találatával jelenleg a második helyet foglalja el a góllövőlistán. A falvaiak kerete nyáron gyengült, két meghatározó játékos is távozott a csapattól Szokolai Viktor és Susa Zoltán személyében, pótolni viszont nem tudták őket, így inkább a helyi fiatalokra épít az együttes.

Nagyon rosszul kezdte a Tószeg az idényt, öt fordulót követően nulla ponttal és 21 bekapott találattal a tabella utolsó helyén szerénykedett a csapat. Ezt követően Kiss Balázs vezetőedző lemondott posztjáról, a továbbiakban pedig csak játékosként segítette a gárdát. A helyét Urbán-Szabó Viktor vette át, akivel egyből nyertek a tószegiek a Rákóczifalva ellen (4–1), és elkezdtek a táblázaton is feljebb kúszni. Jelenleg kilencedikek a bajnokságban, és egyelőre úgy tűnik, hogy a középmezőnyben foglalhatnak helyet a szezon végén is.